Александр Лукашенко: «Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну»

Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства еще раз напомнил во время открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки.

Александр Лукашенко отметил, что, получив независимость, белорусский народ за очень короткое время построил красивое, цветущее, тихое и спокойное государство. Сегодня определенные силы пытаются всячески раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране. Потому самое важное – это сохранить главную ценность – независимость и суверенитет нашей Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создавая все это вместе с вами, я думал о том, что не только мы, но прежде всего наши дети должны получить этот клочок земли и жить на своей земле своим умом. Я представить не мог, что спустя 75 лет после Победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать свой этот тихий и спокойный дом, имя которому – Беларусь, нам снова придется, пусть мирным путем на сегодняшний день, отстаивать этот мир и покой. Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ.

Наша главная задача, всех нас – защитить эту страну. Нет, конечно, ничего опасного и страшного на сегодняшний день. Нет какой-то чудовищной катастрофы, в том числе в сознании людей. Но нам постоянно, каждый день, это подкидывают, подбрасывают, нагнетают обстановку. Я хочу, чтобы вы это просто понимали. И оценивая мои действия в этот очень опасный и критический момент для суверенитета и независимости нашей страны, оценивая мои поступки, понимали меня, что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить свою страну. И мы ее сохраним.

Что кается сегодняшнего мероприятия – открытия мемориального комплекса, – это важное событие в год 75-летия Победы в Великой Отечественной. Во время войны в деревне Борки прошла одна из самых крупных карательных операций. За день здесь фашисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей. В память о погибших от рук истязателей в местечке создали комплекс. Центральная скульптура – фигура застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, которую каратели лишили детей и будущего.