Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориальный комплекс в Борках состоит из четырех основных скульптурных композиций: «Беларусь – скорбящая мать», улица – по ней вели на гибель жителей, «Пламя» – в котором оказались сельчане, и «Колодец» – место траура и памяти замученных детей, заживо брошенных в эти колодцы.
Над мемориалом трудилась группа молодых архитекторов. Им удалось создать комплекс в очень сжатые сроки – всего за 7 месяцев.
Иван Артимович, скульптор мемориала:
Нету пафоса. Здесь история и трагедия отдельной человеческой личности. И вот эта фигура матери у пустой колыбели – она не портретная, но она отражает суть трагедии отдельно взятой женщины. В то же время это и Беларусь, лишенная детей, то есть Беларусь как наша мать.
Эта деревня жилая, здесь деревенские хаты, треугольные формы крыш. И вот этот мотив мы старались продлить, чтобы максимально органично наши архитектурно-скульптурные элементы вошли в существующую деревню.
У нас была задача все-таки сохранить не просто голый бетон, а передать фактуру дерева горевшего, какого-то живого. И я думаю, что это получилось.
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