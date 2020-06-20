Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки

Мемориальный комплекс в Борках состоит из четырех основных скульптурных композиций: «Беларусь – скорбящая мать», улица – по ней вели на гибель жителей, «Пламя» – в котором оказались сельчане, и «Колодец» – место траура и памяти замученных детей, заживо брошенных в эти колодцы.

Над мемориалом трудилась группа молодых архитекторов. Им удалось создать комплекс в очень сжатые сроки – всего за 7 месяцев.

Иван Артимович, скульптор мемориала:

Нету пафоса. Здесь история и трагедия отдельной человеческой личности. И вот эта фигура матери у пустой колыбели – она не портретная, но она отражает суть трагедии отдельно взятой женщины. В то же время это и Беларусь, лишенная детей, то есть Беларусь как наша мать.

Эта деревня жилая, здесь деревенские хаты, треугольные формы крыш. И вот этот мотив мы старались продлить, чтобы максимально органично наши архитектурно-скульптурные элементы вошли в существующую деревню.

У нас была задача все-таки сохранить не просто голый бетон, а передать фактуру дерева горевшего, какого-то живого. И я думаю, что это получилось.