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Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки

20 июня 2020 17:19
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-1

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-3

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-5

Мемориальный комплекс в Борках состоит из четырех основных скульптурных композиций: «Беларусь – скорбящая мать», улица – по ней вели на гибель жителей, «Пламя» – в котором оказались сельчане, и «Колодец» – место траура и памяти замученных детей, заживо брошенных в эти колодцы.

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-8

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-10

Над мемориалом трудилась группа молодых архитекторов. Им удалось создать комплекс в очень сжатые сроки – всего за 7 месяцев.

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-13

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-15

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-17

Иван Артимович, скульптор мемориала:
Нету пафоса. Здесь история и трагедия отдельной человеческой личности. И вот эта фигура матери у пустой колыбели – она не портретная, но она отражает суть трагедии отдельно взятой женщины. В то же время это и Беларусь, лишенная детей, то есть Беларусь как наша мать.

Эта деревня жилая, здесь деревенские хаты, треугольные формы крыш. И вот этот мотив мы старались продлить, чтобы максимально органично наши архитектурно-скульптурные элементы вошли в существующую деревню.

У нас была задача все-таки сохранить не просто голый бетон, а передать фактуру дерева горевшего, какого-то живого. И я думаю, что это получилось.

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-20

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки-22

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