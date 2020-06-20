«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий

Александр Лукашенко отметил, что, получив независимость, белорусский народ за очень короткое время построил красивое, цветущее, тихое и спокойное государство. А сегодня определенные силы пытаются всячески раскачивать и дестабилизировать ситуацию в стране. Потому самое важное – это сохранить главную ценность – независимость и суверенитет нашей Беларуси.

Глава государства пообщался с участниками мероприятия и ветеранами войны. На встрече затронули вопросы, волнующие каждого белоруса. Шла речь о пандемии и ее последствиях. Выбранный нами путь, а именно – решение не останавливать производства и экономику, фактически позволил сохранить страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю вашу проблему. Вы постоянно, когда мы собирали подписи, ставили вопрос о том, чтоб вовремя пенсия выплачивалась. Слава богу, мы это делаем. Пенсия, конечно, небольшая, что там говорить. То, что имеем, то имеем.

Но я вчера правительство попросил (по-моему, указ не вышел еще). У нас где-то в четвертом квартале мы планировали повысить пенсии. Видим – беда. Но, тем не менее, я попросил правительство, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь, насколько это возможно. Это не популизм, это не ради каких-то выборов, я никогда это не делал. Но если ветераны и пенсионеры поднимают какой-то вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы как-то вам было полегче.