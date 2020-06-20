«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий
Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом глава государства еще раз напомнил во время открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области.
Александр Лукашенко отметил, что, получив независимость, белорусский народ за очень короткое время построил красивое, цветущее, тихое и спокойное государство. А сегодня определенные силы пытаются всячески раскачивать и дестабилизировать ситуацию в стране. Потому самое важное – это сохранить главную ценность – независимость и суверенитет нашей Беларуси.
Александр Лукашенко: «Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну»
Глава государства пообщался с участниками мероприятия и ветеранами войны. На встрече затронули вопросы, волнующие каждого белоруса. Шла речь о пандемии и ее последствиях. Выбранный нами путь, а именно – решение не останавливать производства и экономику, фактически позволил сохранить страну.
А еще говорили о помощи тем, кто уже на заслуженном отдыхе. Президент анонсировал скорое повышение трудовых пенсий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю вашу проблему. Вы постоянно, когда мы собирали подписи, ставили вопрос о том, чтоб вовремя пенсия выплачивалась. Слава богу, мы это делаем. Пенсия, конечно, небольшая, что там говорить. То, что имеем, то имеем.
Но я вчера правительство попросил (по-моему, указ не вышел еще). У нас где-то в четвертом квартале мы планировали повысить пенсии. Видим – беда. Но, тем не менее, я попросил правительство, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь, насколько это возможно. Это не популизм, это не ради каких-то выборов, я никогда это не делал. Но если ветераны и пенсионеры поднимают какой-то вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы как-то вам было полегче.
Что касается открытия мемориального комплекса, то это важное мероприятие в год 75-летия Победы в Великой Отечественной. В деревне Борки прошла одна из самых крупных карательных операций. За день здесь фашисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей.
В память о погибших в местечке создали комплекс. Центральная скульптура – фигура застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего.
Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориала, возложил цветы, а также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.