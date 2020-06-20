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«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий

20 июня 2020 13:38
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Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава государства еще раз напомнил во время открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области.

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-1

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-3

Александр Лукашенко отметил, что, получив независимость, белорусский народ за очень короткое время построил красивое, цветущее, тихое и спокойное государство. А сегодня определенные силы пытаются всячески раскачивать и дестабилизировать ситуацию в стране. Потому самое важное – это сохранить главную ценность – независимость и суверенитет нашей Беларуси.

Александр Лукашенко: «Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну»

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-6

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-8

Глава государства пообщался с участниками мероприятия и ветеранами войны. На встрече затронули вопросы, волнующие каждого белоруса. Шла речь о пандемии и ее последствиях. Выбранный нами путь, а именно – решение не останавливать производства и экономику, фактически позволил сохранить страну.

А еще говорили о помощи тем, кто уже на заслуженном отдыхе. Президент анонсировал скорое повышение трудовых пенсий.

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю вашу проблему. Вы постоянно, когда мы собирали подписи, ставили вопрос о том, чтоб вовремя пенсия выплачивалась. Слава богу, мы это делаем. Пенсия, конечно, небольшая, что там говорить. То, что имеем, то имеем.

Но я вчера правительство попросил (по-моему, указ не вышел еще). У нас где-то в четвертом квартале мы планировали повысить пенсии. Видим – беда. Но, тем не менее, я попросил правительство, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь, насколько это возможно. Это не популизм, это не ради каких-то выборов, я никогда это не делал. Но если ветераны и пенсионеры поднимают какой-то вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы как-то вам было полегче.

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-14

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-16

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-18

Что касается открытия мемориального комплекса, то это важное мероприятие в год 75-летия Победы в Великой Отечественной. В деревне Борки прошла одна из самых крупных карательных операций. За день здесь фашисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей.

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-21

«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий-23

В память о погибших в местечке создали комплекс. Центральная скульптура – фигура застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего.

Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориала, возложил цветы, а также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.

# Пенсии # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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