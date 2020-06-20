Почему Борис Батура считает должность губернатора самой сложной?

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
За годы своей карьеры Вы были и министром, и вице-премьером, и губернатором целых два раза, и председателем Совета Республики. А какая должность была самая сложная и почему?
Борис Батура:
Самая сложная, всё-таки, наверное, это губернатор. Потому что ответственность большая. И представь себе, что под тобой регион, где проживает определённое количество населения. Если говорить о Могилевской области – это 1 миллион 300. И у каждого свои потребности, свои желания, свои какие-то претензии на что-то. И с каждым надо было уметь или знать – как подойти или выполнить ту или иную просьбу.
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– о родителях, жене, детях, внуках
– почему хочет открыть обувную мастерскую
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
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