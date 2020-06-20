Прямой эфир

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

20 июня 2020 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой-1

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой-3

Деревень, частично уничтоженных в нашей стране, более 9 тысяч. Уместить в сознание всю боль, которую вынес белорусский народ в годы оккупации, невозможно.

Александр Лукашенко: «Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну»

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые непостижимые последствия той войны – геноцид, геноцид мирного населения. Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих наших поколений белорусов настоящей травмой.

Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать – бросать в колодцы живыми.

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой-9

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой-11

Поселки вокруг Борок, сожженные одновременно, так и не возродились. Пролетарский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовка... Их названия лишь на мемориальных плитах.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков
20 июня 2020 16:20

Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков

Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня
20 июня 2020 15:48

Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня

Жара на паузе? Синоптики рассказали о погоде на неделю
20 июня 2020 15:47

Жара на паузе? Синоптики рассказали о погоде на неделю