Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревень, частично уничтоженных в нашей стране, более 9 тысяч. Уместить в сознание всю боль, которую вынес белорусский народ в годы оккупации, невозможно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самые непостижимые последствия той войны – геноцид, геноцид мирного населения. Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих наших поколений белорусов настоящей травмой.

Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать – бросать в колодцы живыми.