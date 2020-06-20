Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деревень, частично уничтоженных в нашей стране, более 9 тысяч. Уместить в сознание всю боль, которую вынес белорусский народ в годы оккупации, невозможно.
Александр Лукашенко: «Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые непостижимые последствия той войны – геноцид, геноцид мирного населения. Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих наших поколений белорусов настоящей травмой.
Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать – бросать в колодцы живыми.
Поселки вокруг Борок, сожженные одновременно, так и не возродились. Пролетарский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовка... Их названия лишь на мемориальных плитах.