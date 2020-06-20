Борис Батура: «Надо смелее двигать молодёжь на ключевые позиции. Я ориентируюсь по своему внуку»

Борис Батура: Я считаю, конечно, при Советском Союзе, всё-таки, была система подготовки кадров. Хотя, и теперь вроде бы всё это есть.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В Советском Союзе, когда назначали даже на должность управления в исполком, то там был ранг не ниже, чем мэр района, председатель райисполкома шёл начальником управления. Сегодня, все об этом говорят, что нет кадров, некому работать. Если в Советском Союзе от пионеров смотрели, искали, и было 5 сильных кандидатов, которые равнозначны на ту или иную позицию, сегодня руководителя предприятия достаточно сложно найти. В чём причина?

Борис Батура:

Есть Академия управления, есть курсы. Всё это, как бы, есть, но всё равно я считаю, что, всё-таки, мы мало доверяем молодёжи. Надо смелее двигать молодёжь на ключевые позиции. Тогда будет всё нормально. Потому что у молодого человека, я вот ориентируюсь по своему внуку, он закончил, они создали маленькую компанию свою, работают – и ни у кого ничего не спрашивают.

Вот теперь ситуация непростая, коронавирус и всё остальное, но он не просит ни у кого – вы мне дайте грошей каких-то или что. Они сами понимают, что надо искать деньги. Они даже в это время смогли и в Америку съездить, и в Россию. Это их проблемы, они это понимают.

Надо смелее двигать молодёжь, и ничего, даже если какие-то произойдут ошибки первоначально. Но не сразу отталкивать и по голове ему. Нет. Допустил ошибку – дать возможность исправиться ему. То есть это тоже процесс учёбы.

Вадим Щеглов:

Вырастить надо специалиста.

Борис Батура:

Конечно.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии.

– как занимался прыжками в высоту и с шестом.

– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья.

– почему хочет открыть обувную мастерскую.

– о любви к книгам Достоевского.

– почему в людях главное – честность.

– о лучшем достижении за карьеру.

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