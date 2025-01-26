Президент: искренность всегда подкупает – это конёк моей политики

Отношения с Европой, ожидания от смены руководства США, роль Беларуси в становлении единой Евразии. Эти и другие вопросы звучали 26 января от международных журналистов. Встреча Александра Лукашенко с прессой продлилась почти 4 с половиной часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Касательно подходов в политике самого Александра Лукашенко не столько спросил, сколько высказался Константин Придыбайло. Российский журналист вспомнил гала-концерт «Марафон единства» и некоторые тезисы, которые заставили задуматься о том, что будет ждать Беларусь и Россию в 2030 году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренность всегда подкупает – это конек моей политики. Я всегда стараюсь говорить искренне. Лучше промолчать, чем врать, потому что потом это вылезет. Алена Сырова покритикует первая. Что касается, когда я говорю «без меня», это чтобы в 2030 году все было спокойно. Сегодня уже все – Беларусь другая, прививку получили. Знают, куда идти, понимают – да, есть у нас и тунеядцы, и те, кто работать не хотят. Но их жуткое меньшинство. Это трудяги в основном, белорусы. Поэтому я говорю – даже без меня уже никто не свернет, мы не судьбу свою определяем сегодня. Мы ее уже давно определили, и этот один день ничего не перевернет у нас в Беларуси. Я исходил из этого. Мы построим то, что сегодня нравится народу. Что касается будущего, с Путиным и прочее… Слушайте, вариантов куча.
Россия несколько по другому пути начала развиваться, сейчас знаете, куда больше склоняется. Мы как начали этот путь ровно (из Армении об этом сказали, там подтекстом это сквозило). Мы ведь не виляли нигде. Всегда говорил – не надо отбрасывать прежние поколения и наработки. Мы ничего бы не стоили, если бы мы не использовали то, что до нас поколение создало. И это жутко, если работало поколение победителей и так далее, пришел кто-то – и отбросили. У нас были такие. К чему это привело в Украине, Прибалтике и так далее? То ли еще будет! Нет. Надо эволюционно выстраивать, без революции, и все должно вытекать из прошлого. Будущее должно быть основано на фундаменте прошлого, мы от этого не отказались. Поэтому люди и поддерживают сегодня этот курс. Насколько? Вечером узнаем. Мы с Путиным обсуждаем вопрос нашего будущего, но мы берем по крупицам, мы уже опытные люди, и складываем по крупицам все лучшее. Если у нас не получится это сделать (фундамент мы крепкий заложили, еще укрепим его), чтобы наши дети в этом направлении двигались.
Союзное государство – действительно уникальное интеграционное объединение, которое служит наглядным примером другим: как надо выстраивать партнерство на равных и взаимодополняющих условиях.
Как подчеркнул Президент, ресурсы – на Востоке, в России, и Европе. Вместо того чтобы развязывать конфликты, стоит налаживать отношения. Тогда доминирование США и попытки уничтожить евро, а вместе с тем еще больше ослабить еврозону, останутся попытками, а не успешно реализуемым планом.
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