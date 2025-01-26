Президент: искренность всегда подкупает – это конёк моей политики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Искренность всегда подкупает – это конек моей политики. Я всегда стараюсь говорить искренне. Лучше промолчать, чем врать, потому что потом это вылезет. Алена Сырова покритикует первая. Что касается, когда я говорю «без меня», это чтобы в 2030 году все было спокойно. Сегодня уже все – Беларусь другая, прививку получили. Знают, куда идти, понимают – да, есть у нас и тунеядцы, и те, кто работать не хотят. Но их жуткое меньшинство. Это трудяги в основном, белорусы. Поэтому я говорю – даже без меня уже никто не свернет, мы не судьбу свою определяем сегодня. Мы ее уже давно определили, и этот один день ничего не перевернет у нас в Беларуси. Я исходил из этого. Мы построим то, что сегодня нравится народу. Что касается будущего, с Путиным и прочее… Слушайте, вариантов куча.

Россия несколько по другому пути начала развиваться, сейчас знаете, куда больше склоняется. Мы как начали этот путь ровно (из Армении об этом сказали, там подтекстом это сквозило). Мы ведь не виляли нигде. Всегда говорил – не надо отбрасывать прежние поколения и наработки. Мы ничего бы не стоили, если бы мы не использовали то, что до нас поколение создало. И это жутко, если работало поколение победителей и так далее, пришел кто-то – и отбросили. У нас были такие. К чему это привело в Украине, Прибалтике и так далее? То ли еще будет! Нет. Надо эволюционно выстраивать, без революции, и все должно вытекать из прошлого. Будущее должно быть основано на фундаменте прошлого, мы от этого не отказались. Поэтому люди и поддерживают сегодня этот курс. Насколько? Вечером узнаем. Мы с Путиным обсуждаем вопрос нашего будущего, но мы берем по крупицам, мы уже опытные люди, и складываем по крупицам все лучшее. Если у нас не получится это сделать (фундамент мы крепкий заложили, еще укрепим его), чтобы наши дети в этом направлении двигались.