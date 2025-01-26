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Представители Миссии Панафриканского парламента дали высокую оценку избирательному процессу в Беларуси

26 января 2025 14:10
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Высокую оценку избирательному процессу в Беларуси дали представители Миссии Панафриканского парламента. Они впервые выступили в качестве международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для делегации из Африки это возможность познакомиться с опытом проведения выборов в Беларуси. Как отметил глава Миссии, принципы и подходы в организации избирательного процесса станут хорошим примером для модернизации электоральной системы на Африканском континенте.

Представители Миссии Панафриканского парламента дали высокую оценку избирательному процессу в Беларуси-2

Форчун Чарумбира, глава Миссии наблюдателей Панафриканского парламента на выборах Президента Беларуси: 
Мы благодарим Беларусь за приглашение нашей делегации. За время работы мы не увидели никаких нарушений. Характер выборов свободный и открытый. А на участках работа происходит без нарушений и в соответствии с законодательством, как и у нас на континенте.

Панафриканский парламент выступает за устойчивое развитие государств Африки. В организации – представители более 50 стран континента. В качестве наблюдателей в Беларусь приехали эксперты из большинства государств Союза.

# Выборы # Президентские выборы

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