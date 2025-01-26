«Стив, вам лучше молчать!» Лукашенко жёстко ответил на вопрос британского журналиста

Президент, в свою очередь, спросил о критериях этой самой демократичности. Ведь, например, по версии БДИПЧ ОБСЕ, требования к той же Великобритании и России совершенно разные. Кроме того, думать сейчас Европе нужно не о выборах в Беларуси, уточнил Президент. У ЕС есть проблемы посерьезнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажите, пожалуйста, Стив, если бы я сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа? Что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас, в Великобритании. Вот я не признаю Стармера и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так же у нас. Ничего не произойдет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались. Вот это для меня главное. А там – ваше дело. Признаете – ну, мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете – ну так вы уже не признали.

Если завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов, что вы будете делать? Вам не привыкать. Вы же Трампа этого гнобили с утра до вечера до выборов. Как только Трамп выиграл выборы – вы поползли. Через Атлантический океан – кто ползком, кто по дну, кто по верху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу.

Тяжелая у вас судьба, у Европы – ждите. Вам надо обеспокоиться этим. С приходом Трампа проблемы не у Беларуси будут – в Европе будут проблемы. Они уже у вас начались. Он вам сказал прямо, и молодец, в этом я его поддерживаю. Хотя не во всем, я уже говорил, но поддерживаю. Он сказал: ребята, вы хотите в Украине воевать? Так платите. Не два процента, а пять. И вы, как ужи, как змеюки, крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения. Трамп захотел Европу наклонить? Он вырвал оттуда Великобританию.

Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия и столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику. И что? Пытаются разрушить нашу экономику – России и Беларуси. Мы сопротивляемся, работаем. Не поползли по дну океана в Вашингтон. Мы работаем. А вы? Поэтому, Стив, вам лучше молчать и не переживать по поводу того, признает кто-то наши выборы или не признает. Вечером все будет известно. Все зависит от белорусского народа. Такой период. Когда, Стив, ты говоришь о демократии, ты подумай, что такое демократия в вашем понимании.