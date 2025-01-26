«Стив, вам лучше молчать!» Лукашенко жёстко ответил на вопрос британского журналиста

Свой выбор 26 января утром сделал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1.
Свой выбор 26 января утром сделал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1.
Глава государства также пообщался с наблюдателями, которые работают на участке. Александр Лукашенко особенно подчеркнул – ни в чем не ограничивать прессу.
Отметим, уже с семи утра представители СМИ из разных стран начали собираться на участке № 1, к моменту прибытия лидера пул журналистов превысил полторы сотни человек. География широка: от Японии до Великобритании.
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Открытость электорального процесса аккредитованные наблюдатели видят собственными главами. В отличие от Европарламента, который заранее призвал не признавать еще не состоявшиеся в Беларуси выборы. Об этом был первый вопрос журналистов Президенту.
О разнице белорусской и западной демократии был следующий ответ Александра Лукашенко. К нему подвел уже знакомый Стив Розенберг. Журналист ВВС уточнил, можно ли считать белорусские выборы демократичными.
Президент, в свою очередь, спросил о критериях этой самой демократичности. Ведь, например, по версии БДИПЧ ОБСЕ, требования к той же Великобритании и России совершенно разные. Кроме того, думать сейчас Европе нужно не о выборах в Беларуси, уточнил Президент. У ЕС есть проблемы посерьезнее.
Стивен Розенберг, журналист BBC:
Известно, что ни США, ни ЕС, ни Великобритания не признают вас легитимным Президентом.
– Это ваше право.
– Какие у вас надежды, связанные с новой администрацией в США?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажите, пожалуйста, Стив, если бы я сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа? Что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас, в Великобритании. Вот я не признаю Стармера и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так же у нас. Ничего не произойдет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались. Вот это для меня главное. А там – ваше дело. Признаете – ну, мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете – ну так вы уже не признали.
Если завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов, что вы будете делать? Вам не привыкать. Вы же Трампа этого гнобили с утра до вечера до выборов. Как только Трамп выиграл выборы – вы поползли. Через Атлантический океан – кто ползком, кто по дну, кто по верху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу.
Тяжелая у вас судьба, у Европы – ждите. Вам надо обеспокоиться этим. С приходом Трампа проблемы не у Беларуси будут – в Европе будут проблемы. Они уже у вас начались. Он вам сказал прямо, и молодец, в этом я его поддерживаю. Хотя не во всем, я уже говорил, но поддерживаю. Он сказал: ребята, вы хотите в Украине воевать? Так платите. Не два процента, а пять. И вы, как ужи, как змеюки, крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения. Трамп захотел Европу наклонить? Он вырвал оттуда Великобританию.
Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия и столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику. И что? Пытаются разрушить нашу экономику – России и Беларуси. Мы сопротивляемся, работаем. Не поползли по дну океана в Вашингтон. Мы работаем. А вы? Поэтому, Стив, вам лучше молчать и не переживать по поводу того, признает кто-то наши выборы или не признает. Вечером все будет известно. Все зависит от белорусского народа. Такой период. Когда, Стив, ты говоришь о демократии, ты подумай, что такое демократия в вашем понимании.
Немецкие журналисты продолжили тему отношений Беларуси и Запада. Прозвучал вопрос: в случае победы готов ли Александр Лукашенко сделать первые шаги, чтобы наладить диалог.
Беларусь никогда не отказывалась от этого диалога, подчеркнул Президент. Мы по-прежнему готовы выстраивать отношения даже с теми, кто прежде проводил агрессивную политику против нашей страны.
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