Исключительное исполнение избирательного законодательства – международные наблюдатели о выборах

К выборам Президента Беларуси приковано внимание всего международного сообщества. Широкое представительство зарубежных экспертов, аккредитованных для наблюдения за избирательным процессом, подтверждает открытость кампании. 486 международных наблюдателей из более чем 50 стран ведут мониторинг. 26 января они работают на участках, общаются с избирателями и членами комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А значит, могут лично убедиться: откровенная клевета со стороны западных политиков, а также призывы к непризнанию результатов выборов и обвинения в недемократичности – не более чем попытки дестабилизировать обстановку. Электоральный процесс в нашей стране полностью соответствует не только национальному законодательству, но и всем международным нормам и принципам, отмечают наблюдатели.

Серж Микертчан, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Бельгия):

Впечатление очень хорошее на самом деле, потому что мы не видим никаких негативов. Все очень организовано, великолепно. Особенно сейчас, с утра мы посмотрели, очень хорошее, праздничное настроение у людей. Все организовано на самом деле на очень хорошем уровне, как оно и должно быть. Я думаю, что оно соответствует всем стандартам.

Тарек Мохамед Аль-Авади, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Египет):

Я уже посетил 5 участков. И могу с уверенностью сказать, что все организовано честно и открыто. Ящики прозрачные, можно увидеть количество бюллетеней. В целом у нас есть схожие моменты в выборном процессе. Честно говоря, после визита в вашу страну очень впечатлен. Ранее во время отпуска посещал западные страны, но это лето точно проведу здесь. Несмотря на попытки со стороны Запада дискредитировать нашу страну и оказать давление на волеизъявление белорусов, избирательная кампания уже получила высокие оценки европейских наблюдателей. Стремление белорусов самостоятельно, без чужой подсказки определять свое будущее поддерживают за рубежом. Так, в Сербии накануне выборов прошли масштабные акции.

Драган Стоянович, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Сербия):

Когда сейчас президентские выборы в Беларуси, то в Сербии, конечно, ряд мероприятий в поддержку Беларуси, белорусской независимости, скажем так, защиты белорусских интересов, потому что на Западе очень сильно нападают, очень сильно давят. Они, конечно, говорят, что тут никогда никаких выборов нет. Но для этого мы, международные наблюдатели, приехали как свидетели. Мы как раз будем свидетельствовать, что выборы есть и что они действительно объективные. Другое дело, что им не нравится такой выбор народа, но это уже их подробности.

Франк Крейельман, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Бельгия):

Я наблюдаю за ходом выборов. И мне очень импонирует то, как избирательная кампания организована с точки зрения атмосферы. Празднично, очень приятно. В моей стране все проходит более сдержанно и официально. Среди международных наблюдателей – представители различных организаций: СНГ, ШОС, ОДКБ, а также независимые эксперты.

Ольга Бас, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Россия):

Я могу отметить исключительное исполнение законодательства избирательного. Все чисто, все благородно, все доступно, все прозрачно. Я еще и отмечаю, как работает комиссия. Улыбчивые люди, добродушные отношения.

Рустам Шохмурод, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Таджикистан):

Сегодня мы посетили очень много избирательных участков. Организована работа в соответствии с законом. Мы переговорили с членами комиссии, с избирателями, с наблюдателями от различных партийных групп. И ни один из них не сказал каких-либо замечаний по поводу организации проведения выборов.