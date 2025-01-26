Нет никакого давления – наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов Президента

В числе тех, кто активно перенимает белорусский опыт проведения выборов, эксперты из Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международные наблюдатели уже посетили избирательные участки. Особое внимание – организации электорального процесса. Как отметили эксперты, они планируют детально изучить все нюансы белорусской системы, чтобы потом использовать этот опыт у себя на родине.

Присцилла Чигумба, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Зимбабве):

Было удивительно, что все было организовано в точности по времени. В 8 часов уже открылись все участки. Все было скоординировано, подготовлено. Мы также заметили первых людей, пришедших голосовать на участок. Все знали, куда идти и что делать. Председатели участков для голосования осведомлены, что делать в этих случаях, если у граждан есть жалобы. Несмотря на старания Запада дискредитировать наши выборы, международные эксперты отмечают – электоральный процесс в Беларуси проходит прозрачно и демократично. Независимый наблюдатель из Бразилии обратил внимание – белорусы в полной мере осознают, что именно от их выбора зависит будущее страны.

Лукас Лейроз де Алмейда, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Бразилия):

Я посетил много участков для голосования и вижу, что люди голосуют, они действительно приходят по доброй воле, из веры в политическую систему. Нет никакого давления, никто никого не заставляет. Люди руководствуются только своими политическими взглядами. В кампании по выборам Президента активное участие принимает молодежь. После событий 2020 года выводы сделаны. Поэтому сегодня можно уверенно сказать – белорусская молодежь выбирает мирную и процветающую страну. На это обратили внимание эксперты, которые продолжают работу в информационном центре ЦИК.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Молодежь действительно, во-первых, стала больше интересоваться и, самое главное, стала быть вовлечена больше в те политические процессы, которые происходят в нашей стране. Растет вовлеченность, соответственно, начинает возрастать и степень понимания процессов, начинает возрастать и желание принимать активное участие в этих процессах.

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я отмечаю высокую заинтересованность, высокий уровень переживания, амбиций у нашей молодежи. Все хотят, чтобы наша страна процветала стабильно, независимо. К слову, качество связи в инфоцентре ЦИК, как и по всей стране, обеспечивается на высоком уровне. Об этом журналистам заявил министр связи и информатизации Константин Шульган.