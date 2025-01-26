Лукашенко о резолюции Европарламента: цена заявления – ноль, мы проводим выборы для своего народа

Александр Лукашенко традиционно общается со СМИ, правда, в этот раз локацию сменили, чтобы не мешать процессу голосования: судя по количеству журналистов, пресс-подход может растянуться не на один час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте абсолютно откровенно. Это что нам, крепко навредило? Нет. Откровенно скажу, это нам даже выгодно. Они сами себя показали в этом свете. И спасибо им. А мы задолго знали об этом. Цена этого заявления – ноль. Даже если бы это было по существу и соответствовало действительности. Ноль. Мы проводим выборы для своего народа, надеюсь, в конце дня, к утру мы будем знать все оценки, сделаем соответствующие выводы. Нравится кому-то, не нравится, что у нас тут пять кандидатов, что в очередной раз баллотируется Президент, в очередной раз, как они говорят, он может победить и так далее. Народ выскажется, мы для народа проводим. А как вы оцените, журналисты, это ваше право.