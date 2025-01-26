«Нельзя так делать!» Лукашенко о заявлениях Трампа на инаугурации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я был на МТЗ, у меня спросили о политике и заявлениях Трампа на инаугурации, я честно сказал: нельзя так делать! Что, там умных людей нет, чтобы ему сказали – не трогай вчерашнего Президента. Чего он этого старика измочалил? Вы видели, как он с Камаллой Харрис сидел там рядом? Кто смотрел трансляцию… Ну, жалко было на него смотреть. Он уже никто, он вчерашний Президент. Как мог, так работал.

Ах, 100 указов будет подписано! Когда разобрались, вы в том числе, заметили, что, оказывается, 78 – это отменил старые указы, а 20 – это подтвердил указы, которые были. Так сколько новых? Два. Арифметический подсчет. А вообще надо перестать концентрировать внимание даже на нем.