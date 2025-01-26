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«Нельзя так делать!» Лукашенко о заявлениях Трампа на инаугурации

26 января 2025 13:57
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Отношения с Европой, ожидания от смены руководства США, роль Беларуси в становлении единой Евразии. Эти и другие вопросы звучали 26 января от международных журналистов. Встреча Александра Лукашенко с прессой продлилась почти 4 с половиной часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нельзя так делать!» Лукашенко о заявлениях Трампа на инаугурации-2

Касательно Дональда Трампа, Александр Лукашенко не раз подчеркивал: с новым руководителем США он согласен не во всем, в том числе в шоу-политике. Ведь между профессией актера и Президента – большая разница.

«Нельзя так делать!» Лукашенко о заявлениях Трампа на инаугурации-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я был на МТЗ, у меня спросили о политике и заявлениях Трампа на инаугурации, я честно сказал: нельзя так делать! Что, там умных людей нет, чтобы ему сказали – не трогай вчерашнего Президента. Чего он этого старика измочалил? Вы видели, как он с Камаллой Харрис сидел там рядом? Кто смотрел трансляцию… Ну, жалко было на него смотреть. Он уже никто, он вчерашний Президент. Как мог, так работал.
Ах, 100 указов будет подписано! Когда разобрались, вы в том числе, заметили, что, оказывается, 78 – это отменил старые указы, а 20 – это подтвердил указы, которые были. Так сколько новых? Два. Арифметический подсчет. А вообще надо перестать концентрировать внимание даже на нем.

# Международная политика # Дональд Трамп # Александр Лукашенко # Выборы

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