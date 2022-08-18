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Как не растеряться при выборе школьной формы? В Минске прошёл показ актуальных моделей

18 августа 2022 16:58
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Новости Беларуси. В Минске прошел показ школьной формы белорусского производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как не растеряться при выборе школьной формы? В Минске прошёл показ актуальных моделей-1

Сегодня здесь только новинки. Это все коллекции отечественных производителей. Модели – столичные школьники, которые уже сейчас могут оценить комфорт и дизайн одежды. Со стороны комплекты пристально изучали педагоги и родители. После показа многие решили обновить гардероб.

Как не растеряться при выборе школьной формы? В Минске прошёл показ актуальных моделей-4

Ирина Абросимова, заведующая секцией детской одежды универмага:
Наши дизайнеры работают, каждый год мы получаем разные новинки детской одежды. И ассортимент очень разнообразен, каждого ребенка можно одеть по вкусу, в зависимости от предпочтений: кому – юбка, кому – брюки, кому – сарафан, а кому – платье.

# Подготовка к школе # общество # Ирина Абросимова # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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