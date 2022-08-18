Как не растеряться при выборе школьной формы? В Минске прошёл показ актуальных моделей

Новости Беларуси. В Минске прошел показ школьной формы белорусского производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошел показ школьной формы белорусского производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сегодня здесь только новинки. Это все коллекции отечественных производителей. Модели – столичные школьники, которые уже сейчас могут оценить комфорт и дизайн одежды. Со стороны комплекты пристально изучали педагоги и родители. После показа многие решили обновить гардероб.
Ирина Абросимова, заведующая секцией детской одежды универмага:
Наши дизайнеры работают, каждый год мы получаем разные новинки детской одежды. И ассортимент очень разнообразен, каждого ребенка можно одеть по вкусу, в зависимости от предпочтений: кому – юбка, кому – брюки, кому – сарафан, а кому – платье.