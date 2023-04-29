Президент: если не будет дисциплины, мы будем сами себя поедать. Я буду вас крошить, губернатор – своих подчинённых

Новости Беларуси. Они встретят День труда с лучшими профессиональными результатами, которыми гордится вся страна. В преддверии 1 Мая на площади Государственного флага состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На золотых табличках в монументальном символе достижений – 64 победителя конкурса в сфере промышленности, сельского хозяйства, науки, образования. И это далеко не полный список номинаций.

Отметим, что среди тех, кто оказался в топе, сразу девять предприятий из сферы АПК. И это неудивительно, учитывая какой вклад аграрии вносят в то, чтобы наша страна уверенно стояла на ногах, несмотря на то, как нас пытались сломить в последние годы. Благодаря тем, кто трудится на земле, мы не просто остались с хлебом, но сумели заработать. Понятно, что пожинаем результат многолетних вложений. АПК на постоянном личном контроле Президента страны. Вот и накануне во время ежегодной «чернобыльской поездки» Александр Лукашенко на примере Гомельской области (а именно там состоялся обстоятельный разговор) затронул ряд тонких моментов, проблемных, если хотите, которые применимы абсолютно ко всем регионам и сферам, но прежде всего, конечно, аграрной. Диктатура, жесткая дисциплина и небезразличный подход дают свои плоды. И примеры в нашем следующем репортаже – тому подтверждение. Алена Сырова продолжит.

Эти зеленые всходы посеяны по ультрасовременной технологии Strip-till. Ее суть в экономии затрат с сохранением урожайности. И даже его увеличением в засуху. В СПК имени Сенько научились получать два урожая за сезон: озимой ржи и кукурузы. По зерну в прошлом году прибавили на 6 тысяч тонн – всего получили 29 тысяч. Здесь безостановочно идет процесс развития. Закладывают новый сад с капельным орошением, переоборудуют комбикормовый цех, делают реконструкцию фруктохранилища и животноводческих помещений. А еще обновляют машинно-тракторный парк. Совсем скоро его пополнит новенький трактор – подарок за статус лучших и попадание на республиканскую Доску почета. Вице-премьер Леонид Заяц вручил ключи, но главное – здесь ратуют за максимально эффективное использование того, что есть, и земельного, и человеческого ресурса. Во многом в этом секрет высокого достижения.

Валерий Шумель, председатель СПК им. И.П. Сенько:

Люди работают очень эффективно и очень качественно. У нас полный коллектив. У нас нет как таковых передовиков. Идет уборка зерновых, зернобобовых культур. У нас работают 12 комбайнов. И все комбайнеры у нас одинакового уровня. Нет такого, что один намолотил 6 тысяч тонн, второй намолотил всего лишь 500 тонн. У нас все молотят примерно одинаково – 2-3 тысячи тонн, в этих размерах в зависимости от валового сбора. Но люди готовят технику, они понимают: если сегодня он день простоял, то он уже недополучит какой-то уровень зарплаты, поэтому важно человеку вовремя сделать, подготовить технику, выехать, отработать, намолотить и заработать. Это как частный пример, который сегодня есть. Скота не становится больше, а продуктивных ферм увеличивается. Мы в прошлом году добавили тысячу тонн молока от наших животных. Если доярки доят молока больше, то, соответственно, выработка у них больше за ту же единицу рабочего времени. Соответственно, уровень заработной платы повышается. Поэтому эффективное производство – это самый главный аргумент, самый главный стимул и заинтересованность.

Настройка системы, отлаживание дисциплины и работа с кадрами не самый простой и не самый приятный процесс, это понятно. Но без него далеко не продвинуться даже при наличии ресурсов. Можно сколько угодно вкладывать деньги, но если не выполняются поручения, то вложения – на ветер. В масштабах государства такое отношение преступно. Накануне об этом много говорили в Гомельской области. Настало время принимать серьезные меры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие мои, не будет дисциплины… Избито это все, и в советские времена, и сейчас – дисциплина исполнительская, технологическая. Все нам говорили. Но если не будет дисциплины железобетонной, все это пустое. Мы будем тратить деньги и будем сами себя поедать, перемалывать: я буду вас крошить, губернатор будет – своих подчиненных. И вот так вот мы страну будем все время… Людям опостылеет жить в этой ситуации.

Сергей Бартош, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

В свое время вот та гиперопека, финансирование за счет чернобыльских программ, наверное, к этому и привела. Поэтому сегодня та тема, которая поднималась, по внесению дополнений в законодательство по работе и увольнениям, по Трудовому законодательству, она актуальна. Подробности.

Для тех, кто не понимает, почему эти посылы сегодня критически важны, Александр Лукашенко объяснил весьма однозначно и на близком примере. Лукашенко: лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт. Подробности. Добросовестность и ответственность – то, чего требует сегодня от каждого белоруса на своем месте не только глава государства, но и время. Мы не можем себе позволить быть слабыми.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Любые непростые условия – это вызов. И для сильных вызов не имеет значения. Это возможность стать только лучше. Подводя итоги года, можно сказать о том, что лучшие – они и есть лучшие. И никакие внешние факторы, которые были у нас на протяжении 2022 года, не сломили их дух. И те высокие показатели это демонтировали.