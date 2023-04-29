Вольфович: при необходимости более 1 млн человек встанут за защиту Беларуси

Белорусские войска при необходимости смогут отразить любую агрессию в сторону нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в мире и непосредственно у наших рубежей неспокойная. И мы вынуждены адекватно реагировать на недружественные шаги со стороны наших соседей, которые наращивают контингент НАТО, размещают на своей территории вооружение и регулярно проводят учения.

Беларусь всегда выступала за мирные способы решения конфликтов, но посягнувшим на независимость и целостность государства готова дать достойный отпор. Военные, милиция, Комитет госбезопасности, пограничники, территориальная оборона, народное ополчение – более 1 миллиона человек встанут на защиту родины в случае необходимости. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности, посещая один из полигонов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Военно-политическая обстановка бурлит. Как в мире, так и вокруг, естественно, Республики Беларусь, она не является исключением. Бурлит и подходит к точке кипения. Чтобы эта точка кипения не перешла в точку взрыва, необходимо проводить в том числе такие мероприятия. Необходимо проводить широкий комплекс мероприятий, конечно, в политической, экономической, военной сферах. Это, наверное, основные сферы национальной безопасности, которые влияют на те риски и вызовы, которые могут перейти в военную составляющую, и для предотвращения военных угроз прежде всего. Чтобы обеспечить мир и безопасность, нужно прежде всего поддерживать боевую готовность всех сил и средств системы обеспечения национальной безопасности, по-другому – всех структур военной организации государства.