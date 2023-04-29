«1000 деревьев памяти»: вклад в благоустройство Хатыни внесут представители культурного сообщества

Новости Беларуси. «1 000 деревьев памяти». Представители культурного сообщества первыми откликнулись на призыв Президента принять участие в благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь», озвученном на республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более сотни артистов вместе с семьями, а также представители министерств и ведомств примут 30 апреля участие в масштабном мероприятии. Свой трудовой вклад в благоустройство Хатыни и сохранение исторической памяти внесут именитые исполнители, среди которых Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха и многие другие. Ведущие артисты и коллективы отдадут дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и высадят тысячу елей.