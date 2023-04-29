Лукашенко: это крематорий для телят! Жуть. Надо беречь, это же ребёночек!

Новости Беларуси. О войне в полях, битве за урожай вспоминать сезонно – просто губительно. Это рутинная, планомерная работа, в которую, может, и надо вносить изменения, но уж точно не ради создания общей видимости бурной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо взять курс на уход из этих ферм. На этих низких потолках занавоженных, запах аммиака. Там же дышать людям… А животные же погибнут. Это ушло в прошлое. Штурмом надо брать строительство молочно-товарных комплексов. Понятно, свинина, птица, без комплексов мы уже и не обходимся. Мало где эти фермочки остались свиноводческие. Но сейчас молочно-товарные фермы. Молоко в цене. Там надо сейчас создавать800, 1 000, 1 200, 2 000 – комплексы эти создавать, но полный технологический цикл. Доение, доильные цеха, сухостойные, цех растелов, содержания теляток. В этих коровниках можно содержать сухостой, отремонтировав, и цех растела оставить. Примеров много. И теляток содержать. Поставил станочки эти, чтобы вентиляция была, нормально содержим телят, чтобы они в 40 градусов не были в этих полиэтиленовых клетках. Это жуть. Увидел сам. Подхожу к теленку, он мокрый. Летом, 25-30 градусов. Мокрый теленок. Почему? Вспотел. Это же крематорий для телят. Или в холодную… Всегда надо чем-то накрывать. Эти клетки надо ставить под крышу, и чтобы сквозняков не было. Надо беречь, это же ребеночек.

Нет, это не означает, что все хозяйства страны должны быть одинаковыми, просто подход должен быть подходящим конкретному участку, конкретным людям, конкретной сфере. Добросовестность и ответственность – то, чего требует сегодня от каждого белоруса на своем месте не только глава государства, но и время. Мы не можем себе позволить быть слабыми.

Читайте также:

Лукашенко: президенты – это святые люди во всем мире! А вы вешаете на меня все непопулярные вопросы

«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве

Лукашенко: лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт