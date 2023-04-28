Лукашенко: президенты – это святые люди во всём мире! А вы вешаете на меня все непопулярные вопросы

Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение этого дня, о чем бы ни говорил Президент, красной нитью шла тема дисциплины, которую под силу выстроить каждому руководителю. Да, это процесс не из легких, не из приятных, но иначе толку не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже дожились до того: Президент, выработай идею, переспи с ней, грубо говоря, доведи до каждого, а потом поди сам сделай, а мы будем со стороны смотреть. Ребята, это время закончилось. Поймите вы, наконец, если мы не сделаем сейчас это, наши дети не сделают. Они другие. И умеют предъявлять только претензии, работать не хотят. Поэтому пока у нас власть в руках, надо заставить, научить и заставить работать. Нет? Ну что ж. Таких будет немало поначалу. Я затронул «Александрийское». Разговаривал с людьми там, говорят: да, пришел руководитель, выпил – на улицу, не сделал вовремя объем работы – на улицу. Полгода болтались. Кто кого. Сейчас назад пошли. «Возьмите на работу». А куда они пойдут? Кому они нужны? Просятся обратно. Ну он выстоял. Я не хочу перехвалить, там хватает недостатков. Не надумайтесь искать объективные причины. Не надумайтесь, нет объективных причин. Никому сегодня не легко. Но если мы выдержим, мы будем совсем другими и займем свое «пачэснае месца» в этом мире.