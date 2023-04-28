Лукашенко: президенты – это святые люди во всём мире! А вы вешаете на меня все непопулярные вопросы
Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение этого дня, о чем бы ни говорил Президент, красной нитью шла тема дисциплины, которую под силу выстроить каждому руководителю. Да, это процесс не из легких, не из приятных, но иначе толку не будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы уже дожились до того: Президент, выработай идею, переспи с ней, грубо говоря, доведи до каждого, а потом поди сам сделай, а мы будем со стороны смотреть. Ребята, это время закончилось. Поймите вы, наконец, если мы не сделаем сейчас это, наши дети не сделают. Они другие. И умеют предъявлять только претензии, работать не хотят. Поэтому пока у нас власть в руках, надо заставить, научить и заставить работать. Нет? Ну что ж. Таких будет немало поначалу. Я затронул «Александрийское». Разговаривал с людьми там, говорят: да, пришел руководитель, выпил – на улицу, не сделал вовремя объем работы – на улицу. Полгода болтались. Кто кого. Сейчас назад пошли. «Возьмите на работу». А куда они пойдут? Кому они нужны? Просятся обратно. Ну он выстоял. Я не хочу перехвалить, там хватает недостатков. Не надумайтесь искать объективные причины. Не надумайтесь, нет объективных причин. Никому сегодня не легко. Но если мы выдержим, мы будем совсем другими и займем свое «пачэснае месца» в этом мире.
Сергей Бартош, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Ряд руководителей, только начинаешь поджимать гайки – уже все, я не буду. Один убежал в Могилев, второй ушел в профсоюзы, председатель райисполкома. Как он может себе допустить… А здесь еще есть такие присутствующие, которые говорят: а я не могу, а я не разбираюсь. Так зачем же брался за эту работу? Есть руководители хозяйств точно такие. Год проработал, хорошая заработная плата. Завтра: «Я буду уходить, потому что я не могу». Так не должно быть. Должен идти до конца, должен выполнить то, что взял. Но если не справился председатель райисполкома, есть закрепленное за ним предприятие, организация сельскохозяйственная. Пускай туда идет работать. Не справится там, на том предприятии, пускай идет на ферму, из-за которой произошел провал, до той поры, пока не будет исправлена ситуация.
Александр Лукашенко:
Ну так это надо сделать. У нас семь человек помощников, Администрация Президента, сядьте и выработайте. Еще раз говорю. Идея вам дана. Это не я дал. Это непопулярная идея. А вы все это вешаете на Президента. Президенты – это святые люди во всем мире. Он красиво говорит, он никого не обижает, он ни на кого не давит. А спрашивает, может, кто-то не так сделал. А вы на меня вешаете все непопулярные вопросы. Ну ладно я, у меня стиль другой, ну так вы реализуйте.
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