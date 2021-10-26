Президент: электроэнергия у нас сегодня с вводом атомной станции уже в избытке

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Вот так, казалось бы, частный вопрос привел к рассуждениям о глобальных вещах – о политике и процессах, которые идут даже за рамками нашей страны. Впрочем, с 2020 года, кажется, практически все белорусы чуть лучше и глубже стали ими интересоваться, не ограничиваться только бытовыми вопросами, а вникать. Это чувствуется.
– Готовы ли мы, в отличие от Европы, обеспечить себя энергией и помочь соседям, несмотря на их политическую неприязнь?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, когда сотрудник центра скорой помощи задает такие вопросы. Значит, у нас народ интересуется и политикой, и экономикой, и другими проблемами. Очень важный вопрос. Об атомной станции. Как мне легко с вами сейчас разговаривать, если вы меня слышите. Помните, наши протестуны кричали, это штаб Бабарико, Цепкало и Светланы. Им задавала вопрос Гродненская область: а что будет с атомной станцией? Ну, подготовленный вопрос. «Ликвидируем, и Европа даст 10 миллиардов долларов, мы ее ликвидируем, и нам за это заплатят. Снесем, как в Литве, закроем». Как бы вы сейчас оценивали этот ответ? Поэтому я говорю, мне легко с вами разговаривать. Я могу сотню таких примеров привести, где они, как в народе говорят, лажанулись перед народом, ляснулись своими ответами. Ну, вот что бы было. Помните, автокефальные церкви, один язык, запретить русский язык, все перевести, поделить, разделить и так далее. Вот один из вопросов. Ну, закрыли бы, и мы бы сегодня не героями были. Почему у нас просят электроэнергию? Потому что она у нас, если честно, уже сегодня с вводом атомной станции в избытке.
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