Президент: электроэнергия у нас сегодня с вводом атомной станции уже в избытке

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Вот так, казалось бы, частный вопрос привел к рассуждениям о глобальных вещах – о политике и процессах, которые идут даже за рамками нашей страны. Впрочем, с 2020 года, кажется, практически все белорусы чуть лучше и глубже стали ими интересоваться, не ограничиваться только бытовыми вопросами, а вникать. Это чувствуется.

– Готовы ли мы, в отличие от Европы, обеспечить себя энергией и помочь соседям, несмотря на их политическую неприязнь?