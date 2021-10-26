«Получили все разрешающие документы». На «СветлогорскХимволокно» запустили производство медицинского кислорода

Новости Беларуси. В Беларуси за время пандемии производство медицинского кислорода выросло в несколько раз. Помимо основного производителя – предприятия «Крион», жизненно необходимый для пациентов с тяжелой формой COVID-19 газ сегодня выпускает целый ряд отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нафтан», «Полимир», «Гродно Азот», Мозырский НПЗ, а с начала октября к работе подключились светлогорские химики. На «СветлогорскХимволокно» ежедневно заправляют 520 баллонов. Чтобы обеспечить бесперебойный выпуск медицинского газа, дополнительно приняли на работу восемь человек. Производство работает круглосуточно.

Василий Костюкевич, директор ОАО «СветлогорскХимволокно»:

Сегодня с учетом того, что провели модернизацию и объединили установки в одну, мы полностью обеспечиваем Речицкий, Светлогорский районы. Заключили договоры на поставку медицинского кислорода в Октябрьский и Лоевский районы. С помощью председателя областного исполнительного комитета и областного управления здравоохранения мы получили все разрешающие документы, провели сертификацию лаборатории, и сегодня наш кислород соответствует всем качественным характеристикам.