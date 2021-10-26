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«Получили все разрешающие документы». На «СветлогорскХимволокно» запустили производство медицинского кислорода

26 октября 2021 19:13
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Новости Беларуси. В Беларуси за время пандемии производство медицинского кислорода выросло в несколько раз. Помимо основного производителя – предприятия «Крион», жизненно необходимый для пациентов с тяжелой формой COVID-19 газ сегодня выпускает целый ряд отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Получили все разрешающие документы». На «СветлогорскХимволокно» запустили производство медицинского кислорода-1

«Нафтан», «Полимир», «Гродно Азот», Мозырский НПЗ, а с начала октября к работе подключились светлогорские химики. На «СветлогорскХимволокно» ежедневно заправляют 520 баллонов. Чтобы обеспечить бесперебойный выпуск медицинского газа, дополнительно приняли на работу восемь человек. Производство работает круглосуточно.

«Получили все разрешающие документы». На «СветлогорскХимволокно» запустили производство медицинского кислорода-4

Василий Костюкевич, директор ОАО «СветлогорскХимволокно»:
Сегодня с учетом того, что провели модернизацию и объединили установки в одну, мы полностью обеспечиваем Речицкий, Светлогорский районы. Заключили договоры на поставку медицинского кислорода в Октябрьский и Лоевский районы. С помощью председателя областного исполнительного комитета и областного управления здравоохранения мы получили все разрешающие документы, провели сертификацию лаборатории, и сегодня наш кислород соответствует всем качественным характеристикам.

«Получили все разрешающие документы». На «СветлогорскХимволокно» запустили производство медицинского кислорода-7

«СветлогорскХимволокно» – одно из тех предприятий, которое вступило в борьбу с коронавирусом с первых дней пандемии. Помимо медицинского кислорода, здесь производится весь спектр нетканых материалов, необходимых для производства защитной медицинской одежды и масок. На предприятии в 2020 году запущена установка по производству мельтблауна – эффективного фильтрующего материала.

# Коронавирус # общество # Василий Костюкевич # Фотофакт

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