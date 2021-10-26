«Я хоть плохонький, но экономист». Лукашенко объяснил, почему в Беларусь пришла инфляция

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.
Алена Сырова, СТВ:
В стране удается сдерживать цены на жилье, да и не только. И все же рост есть, и это беспокоит людей. В этом они спешат винить тех, кто существенно на ситуацию повлиять не может. Взять хотя бы COVID. Лишь Беларусь не ставила на паузу экономику и производство, а весь мир пошел иным путем. Теперь плоды пожинаем все вместе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первая причина – что в COVID никто не работал в мире в прошлом году. Она наштамповали долларов и евро, напечатали огромную массу денег. Люди не работали, а им же платить надо. И платили. А это деньги, не обеспеченные ничем, не заработанные. И хлынула из-за границы к нам инфляция, потому что мы импортозависимая страна – и нефть, и газ, и металлы мы покупаем и здесь перерабатываем. Поднялись цены. А раз поднялись цены на трактор, поднялись на топливо, поднялись и на продукты питания. То есть пришла инфляция извне, рост этих цен. Если тормознуть, завтра в убытках будут все предприятия. У них будет себестоимость выше, чем цена, по которой они продают, и мы остановим экономику. Поэтому мы приспосабливаемся, наблюдаем, заставляем, наклоняем, чтобы не было роста цен, особенно в частной торговле и так далее. Вы это видите. Но это надо пережить, от этого никуда не денешься. Это не потому, что я не понимаю, что делаю. Я хоть плохонький, но экономист, на земле считал эти деньги и знаю, что это такое.
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