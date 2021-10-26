«Я хоть плохонький, но экономист». Лукашенко объяснил, почему в Беларусь пришла инфляция

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.

Алена Сырова, СТВ:

В стране удается сдерживать цены на жилье, да и не только. И все же рост есть, и это беспокоит людей. В этом они спешат винить тех, кто существенно на ситуацию повлиять не может. Взять хотя бы COVID. Лишь Беларусь не ставила на паузу экономику и производство, а весь мир пошел иным путем. Теперь плоды пожинаем все вместе.