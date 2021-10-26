Президент: один мерзавец заявление сделал, что Лукашенко не умирает, потому что привился иностранной вакциной

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Медики утверждают: верное оружие против COVID – массовая вакцинация. Но прививаться от коронавируса не многие спешат. Это надо признать. Причины у всех разные. Прививку пока не делал и наш Президент. Но это абсолютно не значит, что он ковид-диссидент (читайте далее).