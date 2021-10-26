Прямой эфир

Президент: один мерзавец заявление сделал, что Лукашенко не умирает, потому что привился иностранной вакциной

26 октября 2021 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Медики утверждают: верное оружие против COVID – массовая вакцинация. Но прививаться от коронавируса не многие спешат. Это надо признать. Причины у всех разные. Прививку пока не делал и наш Президент. Но это абсолютно не значит, что он ковид-диссидент (читайте далее).

Президент: один мерзавец заявление сделал, что Лукашенко не умирает, потому что привился иностранной вакциной-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорить о том, что Лукашенко против вакцинирования, – глупость. Течение болезни зависит от конкретного человека: человек человеку рознь. Все сейчас сконцентрировались: а, Президент, в зоны ходит, еще не умер. И один мерзавец, мерзавчик (я знаю его хорошо давно) заявление сделал, но развития не получило: Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной. Слушайте, у нас в стране нет иностранных вакцин. Кроме «Спутника» и китайской вакцины у нас нет. И эти вакцины не хуже. Нам подкидывают вот эти оппы идею: завезите Pfizer, пусть будет, Johnson and Johnson, там, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда, к своим, инструкции получать. Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь.

Президент: один мерзавец заявление сделал, что Лукашенко не умирает, потому что привился иностранной вакциной-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Трактор, баня, прочее, спорт – образно говорил же. Люди думали – с ума сошёл»

«Ну давай надену, господи!» Вот как Лукашенко готовился зайти в красную зону лидской больницы

«Тем не менее идём вниз». Лукашенко проанализировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Лиде

# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Получили все разрешающие документы». На «СветлогорскХимволокно» запустили производство медицинского кислорода
26 октября 2021 19:13

«Получили все разрешающие документы». На «СветлогорскХимволокно» запустили производство медицинского кислорода

«Я хоть плохонький, но экономист». Лукашенко объяснил, почему в Беларусь пришла инфляция
26 октября 2021 19:12

«Я хоть плохонький, но экономист». Лукашенко объяснил, почему в Беларусь пришла инфляция

«В период холодов увеличивается количество пожаров». В Беларуси проводят акцию «За безопасность – вместе»
26 октября 2021 19:09

«В период холодов увеличивается количество пожаров». В Беларуси проводят акцию «За безопасность – вместе»