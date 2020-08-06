«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

В этой школе сразу три участка для голосования. Два для удобства жителей «переехали» из соседнего учебного заведения. А 33-й организовали впервые.

Так уж вышло, что родители увидят новую школу даже раньше детей. Потому многие приходят сюда проголосовать, а заодно посмотреть, куда 1 сентября пойдут их дети и внуки.

Ольга Бекишева, заместитель председателя избирательной комиссии участка для голосования № 33 Первомайского района Витебска:

За два дня досрочного голосования на нашем участке уже проголосовало 14 % избирателей. Микрорайон, где проходит голосование и располагается наш участок, достаточно молодой. Люди приходят на участок семьями. А многие решили вообще совместить голосование с подачей документов в школу-новостройку.

Впрочем, сегодня взрослые обсуждают и более глобальные вопросы: каким должно быть наше будущее и кому можно доверить страну.