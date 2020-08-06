Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем

Новости Беларуси. 6 августа Александр Лукашенко провёл совещание с силовым блоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент потребовал в случае необходимости принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на финише электоральной гонки.

Евгений Пустовой, корреспондент: В геополитике друзей нет. Даже ближайшие братья называют нас партнёрами. Что говорить, в одной лишь России больше центров сил, чем куполов на соборе Василия Блаженного. Глобализация. Время трансграничных политических хейтеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» – мы даже не знаем.

Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем.

У нас же задержано по стране немало людей, которые (уже доказано) ставили перед собой цель дестабилизации обстановки в Беларуси. Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки – все известно.

До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители.