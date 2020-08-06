Помощник машиниста электропоезда БелЖД на досрочном голосовании: «Сегодня самый удобный день»

Новости Беларуси. На свой избирательный участок в Жодино Павел пришел в перерыве между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плотный график и постоянные разъезды для работника железной дороги – дело привычное.
Новости Беларуси. На свой избирательный участок в Жодино Павел пришел в перерыве между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плотный график и постоянные разъезды для работника железной дороги – дело привычное.
Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
Решение голосовать досрочно диктует и рабочий ритм. Поддержать своего кандидата спешат те, кто все время в пути.
Павел Смольский, помощник машиниста электропоезда Минского отделения Белорусской железной дороги:
Сегодня самый удобный день для голосования. В остальные дни с моим графиком никак не получится проголосовать.
Я отдал свой голос за стабильность, за независимость нашей страны, за светлое будущее.
Парень признается: среди старших коллег голосовать заранее – традиция. Так даже спокойнее отправляться в путь.
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