«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента

Новости Беларуси. Послание Президента народу и парламенту вызвало широкий отклик не только в Беларуси, но и за её пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Послание Президента народу и парламенту. Главные тезисы в одном видео

Обращение главы государства продолжают активно обсуждать в интернете. Видео только на нашем YouTube-канале посмотрели десятки тысяч человек.

Президент затронул много важных тем, и в своих комментариях люди поддерживают его курс в экономике, в политике. Благодарят за то, что в 90-е вывел Беларусь из кризиса и избавил от бандитизма.