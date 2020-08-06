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«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента

06 августа 2020 17:06
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Новости Беларуси. Послание Президента народу и парламенту вызвало широкий отклик не только в Беларуси, но и за её пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание Президента народу и парламенту. Главные тезисы в одном видео

«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента-1

Обращение главы государства продолжают активно обсуждать в интернете. Видео только на нашем YouTube-канале посмотрели десятки тысяч человек.

«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента-4

Президент затронул много важных тем, и в своих комментариях люди поддерживают его курс в экономике, в политике. Благодарят за то, что в 90-е вывел Беларусь из кризиса и избавил от бандитизма.   

«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента-7

«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента-9

«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента-11

«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента-13

И это лишь несколько примеров из тысяч, как люди отзываются на Послание Президента в интернете. Комментарии продолжаются появляться. 

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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