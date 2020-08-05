За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 августа на участках вновь оживленно. Люди спешат сделать выбор и таким образом высказать свою гражданскую позицию. Кто-то воскресенье, 9 августа, проведет на службе, кто-то будет отдыхать на природе. Но отдать свой голос за наше общее будущее сейчас особенно важно. Тем более накануне, 4 августа, белорусы четко услышали суть происходящего в нашей стране.

В Послании народу и парламенту Президента прозвучало самое главное – важно не потерять Беларусь. Вот и сегодня этот посыл избиратели поддерживают на досрочном голосовании. Александр Добриян продолжит. Избирательным правом в Беларуси обладают 6 миллионов 800 тысяч человек. Анастасия Задруцкая ряды избирателей пополнила в этом году. Для того чтобы проголосовать впервые в жизни, девушка приехала в родной Гомель из Минска.

Анастасия Задруцкая, жительница Гомеля:

Я гомельчанка, но сейчас учусь в Минске в университете БГУФК. Закончила первый курс. Мне 18, и я в первый раз голосовала. Я голосовала за мирную страну и, главное, за безопасность.

Все участки для голосования, а их в Беларуси около 6 тысяч, оборудованы по всем канонам избирательного законодательства. Нюанс года 2020-го – дополнительные меры безопасности.

Ирина Андрейчикова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии:

На входе можно продезинфицировать руки специальными средствами. Члены комиссии оснащены масками, перчатками. Всё в достаточном количестве, чтобы сохранить здоровье наших избирателей и членов комиссии.

Валентина Разувалова, жительница Минска:

Его отношение к народу, к Беларуси берет за душу. Настрой людей понятен: нам не надо бойня, нам не надо улица. Для многих белорусов досрочное голосование – уже знаковая и весьма удобная возможность сделать свой выбор не только в воскресенье. Ведь далеко не все останутся дома в погожий летний уик-энд.