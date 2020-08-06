Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты отмечают высокий интерес избирателей к этому этапу кампании.

Причины сделать выбор, не дожидаясь основного дня голосования, самые разные. На участки спешат те, кто в воскресенье загружен работой, уезжает из города или просто давно определился с кандидатом. Подробности третьего дня досрочного голосования – в материале Ксении Худолей.

Принять участие в выборах, при этом не зависеть от обстоятельств. В третий день досрочного голосования белорусы продолжают активно высказывать свою гражданскую позицию. За предыдущие два – бюллетени заполнили почти 13 % избирателей. «Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

Я в Беларуси прожил всю жизнь. Сильная, хорошая страна. Обязательно голосовать за хорошего Президента. За хорошего! Голос за своего кандидата пришел отдать и молодой ученый из Гомеля. В сфере интересов Алексея Зайцева «умное» сельское хозяйство – точнее, теплицы-роботы. Именно за такими технологиями – будущее белорусского агрокомплекса, уверен молодой человек.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси убежден, что на каждом сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси.