Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты отмечают высокий интерес избирателей к этому этапу кампании.
Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты отмечают высокий интерес избирателей к этому этапу кампании.
Причины сделать выбор, не дожидаясь основного дня голосования, самые разные. На участки спешат те, кто в воскресенье загружен работой, уезжает из города или просто давно определился с кандидатом.
Подробности третьего дня досрочного голосования – в материале Ксении Худолей.
Принять участие в выборах, при этом не зависеть от обстоятельств. В третий день досрочного голосования белорусы продолжают активно высказывать свою гражданскую позицию. За предыдущие два – бюллетени заполнили почти 13 % избирателей.
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Я в Беларуси прожил всю жизнь. Сильная, хорошая страна. Обязательно голосовать за хорошего Президента. За хорошего!
Голос за своего кандидата пришел отдать и молодой ученый из Гомеля. В сфере интересов Алексея Зайцева «умное» сельское хозяйство – точнее, теплицы-роботы. Именно за такими технологиями – будущее белорусского агрокомплекса, уверен молодой человек.
А еще уверен, что времени для голосования в воскресенье ему наука не оставит. Поэтому свою гражданскую позицию необходимо высказать заранее. Занимает это не более 10 минут. Все, что нужно – иметь при себе документы.
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