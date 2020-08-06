Президент Беларуси о досрочном голосовании: люди валом пошли – говорит о том, что люди насторожились

Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В логистике заказов на разрушение государств можно запутаться. Как и в конечном пути боевиков из ЧВК Вагнера. Кто тот дядька Черномор этих 33-х богатырей, разбирается белорусское следствие. Все отказываются от них, но при том хотят видеть бойцов и в Киеве, и в Москве. Предложение белорусского лидера: приезжайте в Минск – обсудим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По информации людей, позадерживали всех. Люди посмотрели вокруг себя и увидели: их же вчера не было, а сегодня они появились, кто они такие? Информация – в МВД, КГБ. Нашли кого в лесу, кого под плинтусом, повытаскивали. Только с подачи людей.
Поэтому Министерству внутренних дел надо активизировать работу с людьми, нам люди подскажут все. Опирайтесь на наших людей, белорусов. Они сегодня (я нутром это чую) поняли, что могут потерять страну. И это досрочное голосование, что люди валом пошли голосовать досрочно, говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли, и его потерять не хотят.
Читайте также:
Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем
Александр Лукашенко: у нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня безвозмездно работают на страну
Президент Беларуси: «Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека»