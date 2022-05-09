Не все могилёвские ветераны смогли прийти на парад, и для них организовали танцевальный флешмоб. Как это было?

Новости Беларуси. Любимые песни военных лет не умолкают и в Могилеве. Для тех ветеранов, кто в силу разных причин не смог 9 мая прийти на парад, представители БРСМ и профсоюзной молодежи организовали танцевальный флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сцена развернулась на открытой площадке напротив Могилевского специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов. В Майском вальсе закружился и фронтовик Федор Кривоногов. Победу Федор Иванович встретил на аэродроме, когда команда собиралась на вылет. Несмотря на почтенный возраст, а в этом году ему исполнится 96 лет, День Победы ветеран встречает каждую весну с волнением.