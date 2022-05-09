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Не все могилёвские ветераны смогли прийти на парад, и для них организовали танцевальный флешмоб. Как это было?

09 мая 2022 16:49
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Новости Беларуси. Любимые песни военных лет не умолкают и в Могилеве. Для тех ветеранов, кто в силу разных причин не смог 9 мая прийти на парад, представители БРСМ и профсоюзной молодежи организовали танцевальный флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не все могилёвские ветераны смогли прийти на парад, и для них организовали танцевальный флешмоб. Как это было?-1

Сцена развернулась на открытой площадке напротив Могилевского специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов. В Майском вальсе закружился и фронтовик Федор Кривоногов. Победу Федор Иванович встретил на аэродроме, когда команда собиралась на вылет. Несмотря на почтенный возраст, а в этом году ему исполнится 96 лет, День Победы ветеран встречает каждую весну с волнением.

Не все могилёвские ветераны смогли прийти на парад, и для них организовали танцевальный флешмоб. Как это было?-4

Федор Кривоногов, ветеран Великой Отечественной войны:
Война закончилась – радовались и плясали, ликовали, все оружие расстреляли.

Не все могилёвские ветераны смогли прийти на парад, и для них организовали танцевальный флешмоб. Как это было?-7

На площади Единства в эти минуты продолжает работать музей под открытым небом, где можно сделать атмосферное селфи. Праздничные концерты проходят в разных частях города.

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# Великая Отечественная война # общество # Федор Кривоногов # Фотофакт

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