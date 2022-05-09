«Едут люди, у которых зарплата маленькая». О чём попросила у Лукашенко гостья из Литвы?

Новости Беларуси. Об истинном патриотизме, обратном эффекте санкций и возможной военной угрозе со стороны Польши у Александра Лукашенко 9 Мая спросили журналисты. Сразу после церемонии возложения свои вопросы главе государства адресовали не только отечественные медиа, но и гости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается санкционного давления на Беларусь, с этим страна справляется успешно. Если и дальше мы сможем не допускать безалаберности, свою продукцию будем продавать без проблем. Спрос на отечественные товары тут же подтвердили гости из Литвы, которые приехали в Минск праздновать День Победы вместе с белорусами. Александр Лукашенко пообещал помочь литовцам с доступом к необходимым продуктам. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, санкции не сахар. Не только морально, но и экономически, юридически. Но мы выдержим. Это нас и закаляет. Не переживайте, выживем.

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):

Я хочу поблагодарить за то, что вы открыли границы для наших людей. Вы знаете, сколько много их туда едут. И хочу попросить, чтобы это как можно дольше выдержать, потому что простые люди едут, мы что-то у вас приобретаем, и те же самые удобрения, хотя поменьше. И едут люди, у которых зарплата маленькая, они везут топливо. Благодарим вас.