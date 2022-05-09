«Едут люди, у которых зарплата маленькая». О чём попросила у Лукашенко гостья из Литвы?
Новости Беларуси. Об истинном патриотизме, обратном эффекте санкций и возможной военной угрозе со стороны Польши у Александра Лукашенко 9 Мая спросили журналисты. Сразу после церемонии возложения свои вопросы главе государства адресовали не только отечественные медиа, но и гости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается санкционного давления на Беларусь, с этим страна справляется успешно. Если и дальше мы сможем не допускать безалаберности, свою продукцию будем продавать без проблем. Спрос на отечественные товары тут же подтвердили гости из Литвы, которые приехали в Минск праздновать День Победы вместе с белорусами. Александр Лукашенко пообещал помочь литовцам с доступом к необходимым продуктам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, санкции не сахар. Не только морально, но и экономически, юридически. Но мы выдержим. Это нас и закаляет. Не переживайте, выживем.
Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):
Я хочу поблагодарить за то, что вы открыли границы для наших людей. Вы знаете, сколько много их туда едут. И хочу попросить, чтобы это как можно дольше выдержать, потому что простые люди едут, мы что-то у вас приобретаем, и те же самые удобрения, хотя поменьше. И едут люди, у которых зарплата маленькая, они везут топливо. Благодарим вас.
Александр Лукашенко:
Организуйтесь и скажите, в какую точку на границу вам привезти удобрения, крупу, соль и прочее. Мы это сделаем. Потому что Литва – это миролюбивые, добрые, порядочные люди. Такие, как белорусы. А вот эти все ваши Ландсбергисы, Линкявичюсы и прочие – это пена. Она схлынет. Это безумцы. Ну разве можно делать так, как хуже собственной стране и своему народу?! Ну хотите вы с нами воевать экономически, воюйте. Но зачем своему народу плохо делать? Это безумцы, которые жизни не знают. Им хорошо, они не страдают. Топливо у них есть и газ, за которые они не платят. Страдают обычные люди.
До чего дошли: там, где чернобыльцев мы оздоравливали – санатории наши в Латвии и Литве – конфисковывать собрались. Ну, если обнищали до такой степени, забирайте. Но только знайте, что у этого процесса два конца. Вы ударите одним нас – получите бумерангом с другой стороны. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, и за то, что в Литве еще есть люди, которые могут откровенно говорить.
Белорусский лидер заверил: мы не ставим равно между народами европейских стран и поведением их политиков. Вопреки информационной накачке, в мире немало людей, которые здраво оценивают происходящее и имеют смелость говорить об этом.
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