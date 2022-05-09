Прямой эфир

«Поддержать великую Россию». Делегация из Беларуси принимает участие в легендарном шествии «Бессмертный полк»

09 мая 2022 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Делегация из Беларуси примет участие в легендарном шествии «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в один строй станут более миллиона человек. Около 100 участников памятной акции – представители нашей страны. Из-за пандемии два года парад проходил в онлайн-формате. В нынешнем – боевые друзья, их родственники и близкие встретятся воочию. С портретами своих героических предков в 15 часов наследники Великой Победы пройдут парадом. Маршрут Бессмертного полка составляет 7 километров.

«Поддержать великую Россию». Делегация из Беларуси принимает участие в легендарном шествии «Бессмертный полк»-1

Мы сегодня приехали с великим настроением поддержать великую Россию, немаленьким, гордым народом Республики Беларусь. Ура!

Читайте также:

Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»

В лесу и с квестами в землянках. На Щучинщине отмечают День Победы по-партизански

Легендарный танк, ярмарки, кулинарные изыски. Как праздничный Минск встречает жителей и гостей?

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»
09 мая 2022 12:18

Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»

Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли»
09 мая 2022 11:56

Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли»

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы
09 мая 2022 11:52

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы