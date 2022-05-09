«Поддержать великую Россию». Делегация из Беларуси принимает участие в легендарном шествии «Бессмертный полк»

Делегация из Беларуси примет участие в легендарном шествии «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в один строй станут более миллиона человек. Около 100 участников памятной акции – представители нашей страны. Из-за пандемии два года парад проходил в онлайн-формате. В нынешнем – боевые друзья, их родственники и близкие встретятся воочию. С портретами своих героических предков в 15 часов наследники Великой Победы пройдут парадом. Маршрут Бессмертного полка составляет 7 километров.