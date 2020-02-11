Президент Беларуси встретился с руководством крупнейших государственных СМИ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 февраля провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

Как сообщает БЕЛТА, Президент Беларуси ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает.

В совещании участвовали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.

На начало 2020 года в Беларуси зарегистрировано более 1,6 тысяч печатных средств массовой информации, 9 информационных агентств, 20 интернет-изданий, 270 телерадиовещательных СМИ.