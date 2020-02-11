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Президент Беларуси встретился с руководством крупнейших государственных СМИ

11 февраля 2020 08:16
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 февраля провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

Как сообщает БЕЛТА, Президент Беларуси ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает.  

В совещании участвовали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов. 

На начало 2020 года в Беларуси зарегистрировано более 1,6 тысяч печатных средств массовой информации, 9 информационных агентств, 20 интернет-изданий, 270 телерадиовещательных СМИ.   

# Государственная политика в области информатизации # общество # Александр Лукашенко # Игорь Луцкий # Иван Эйсмонт # Марат Марков # Ирина Акулович # Дмитрий Жук # Павел Сухоруков # Владимир Перцов

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