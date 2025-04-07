Прямой эфир

Новости по тегу #Павел Сухоруков

В память о павших! Концерт-реквием «Каждый третий» перенёс зрителей в страшные 40-е
07 апреля 2025 19:19

В память о павших! Концерт-реквием «Каждый третий» перенёс зрителей в страшные 40-е

Участники «Марафона единства» в Лиде посетили стеклозавод «Неман»
10 января 2025 07:52

Участники «Марафона единства» в Лиде посетили стеклозавод «Неман»

Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?
15 февраля 2020 17:27

Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?

Президент Беларуси встретился с руководством крупнейших государственных СМИ
11 февраля 2020 08:16

Президент Беларуси встретился с руководством крупнейших государственных СМИ

«У нас две «Залатых літары», было шмат праектаў». Итоги года подвели в ИД «Звязда»
30 декабря 2019 10:39

«У нас две «Залатых літары», было шмат праектаў». Итоги года подвели в ИД «Звязда»

«Беларусь видят, Беларусь замечают и с ней считаются». Что говорят о ходе выборов в информцентре ЦИК
17 ноября 2019 13:44

«Беларусь видят, Беларусь замечают и с ней считаются». Что говорят о ходе выборов в информцентре ЦИК

«Родная газета на родной мове» держит не только формат, но и марку: одна из старейших белорусскоязычных газет «Звязда» празднует столетие
23 сентября 2017 16:40

«Родная газета на родной мове» держит не только формат, но и марку: одна из старейших белорусскоязычных газет «Звязда» празднует столетие

Сто лет с читателем: газета «Звязда» отмечает юбилей со дня выхода первого номера в печать
23 сентября 2017 13:58

Сто лет с читателем: газета «Звязда» отмечает юбилей со дня выхода первого номера в печать

«Гэта газета робіцца на працягу стагоддзя з чытачом»: «Звязда» отмечает 100-летний юбилей
09 августа 2017 10:57

«Гэта газета робіцца на працягу стагоддзя з чытачом»: «Звязда» отмечает 100-летний юбилей

Какие вопросы Президенту готовятся задать журналисты на встрече 29 января?
28 января 2015 17:26

Какие вопросы Президенту готовятся задать журналисты на встрече 29 января?