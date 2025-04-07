Новости по тегу #Павел Сухоруков

Это рассказ об искалеченных судьбах – тех, кто был зверски замучен и убит. О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Стеклозавод «Неман» – единственное место в стране, сохранившее вековые секреты и традиции ремесла. В ассортименте – более 5 тысяч изделий. В каждом – идеальный синтез гармонии и изящества.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33