Президент Беларуси подписал указ о льготах для служивших в армии

Новости Беларуси. Срочники и резервисты подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Срочники и резервисты подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документом предусмотрены и дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения.
Так, при наличии среднего балла не ниже 6 и по рекомендации воинских частей предоставляется право на бесплатное обучение на факультетах довузовской подготовки, дополнительных курсах.
Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам
Также на весь период срочной службы семьи военнослужащих сохраняют право проживания в общежитиях.