Прямой эфир

Президент Беларуси подписал указ о льготах для служивших в армии

11 февраля 2020 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Срочники и резервисты подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси подписал указ о льготах для служивших в армии-1

Документом предусмотрены и дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения.

Президент Беларуси подписал указ о льготах для служивших в армии-4

Так, при наличии среднего балла не ниже 6 и по рекомендации воинских частей предоставляется право на бесплатное обучение на факультетах довузовской подготовки, дополнительных курсах.   

Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам

Президент Беларуси подписал указ о льготах для служивших в армии-7

Также на весь период срочной службы семьи военнослужащих сохраняют право проживания в общежитиях.

# Армия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации
10 февраля 2020 21:24

«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода
10 февраля 2020 21:08

Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода

Паркинг, кинотеатр и торговые точки: в Октябрьском районе возведут общественный комплекс
10 февраля 2020 20:40

Паркинг, кинотеатр и торговые точки: в Октябрьском районе возведут общественный комплекс