Президент Беларуси подписал указ о льготах для служивших в армии

Новости Беларуси. Срочники и резервисты подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрены и дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения.

Так, при наличии среднего балла не ниже 6 и по рекомендации воинских частей предоставляется право на бесплатное обучение на факультетах довузовской подготовки, дополнительных курсах.

Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам