«Люди устали от негатива». Итоги медиа года подвело Министерство информации

Новости Беларуси. Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете и долю сотрудников СМИ с профессиональным образованием. 10 февраля Министерство информации подвело итоги медиа года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла и о телевизионных рейтингах, и о том, как книгу сделать ближе к читателям.

Медийные итоги ушедшего года подводят с видом на книжные новинки отечественных издательств. Вот и первого замминистра информации Павла Легкого наша съемочная группа застала с увесистой книгой в руках.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Старое – новое, старое – новое. Это очень любопытный альбом. То, как преображается Минск: каким он был, каким он стал.

Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске

В эпоху мозаичной культуры даже для литературы мейнстримом стала картинка – фотография. Поиском утраченного Владимир Лиходедов занимается с детства. По истории Беларуси у него крупнейшая подборка фотографий в мире. Коллекция вылилась в тысячи публикаций и почти три десятка книг.