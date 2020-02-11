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Оранжевый уровень опасности в Беларуси. ГАИ рекомендует перейти на зимний режим вождения

11 февраля 2020 06:54
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Новости Беларуси. Беларусь во власти мощного атлантического циклона. Из-за шквалистого ветра синоптики продлили оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Оранжевый уровень опасности в Беларуси. ГАИ рекомендует перейти на зимний режим вождения-1

10 февраля непогода спровоцировала ряд ДТП по всей стране.

Так, в Минске пострадало двое пассажиров в результате аварии на улице Ванеева. Один из автомобилей буквально вылетел за пределы проезжей части.   

Оранжевый уровень опасности в Беларуси. ГАИ рекомендует перейти на зимний режим вождения-4

Из-за плохих погодных условий с опозданием в главную воздушную гавань прибыли и вечерние авиарейсы.

11 февраля порывы ветра также ожидаются до 15-20 м/с.   

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Пешеходам желательно передвигаться подальше от деревьев. А автомобиль лучше оставить в гараже. В случае выезда, напоминает ГАИ, необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения.  

Оранжевый уровень опасности в Беларуси. ГАИ рекомендует перейти на зимний режим вождения-7

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Увеличивается количество именно мелких ДТП, потому что, к сожалению, водители не всегда учитывают эти погодные условия. Нужно помнить, что возрастает тормозной путь, необходимо держать большую дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Ну, и особенно быть внимательными при совершении каких-либо манёвров и объездов, потому что автомобиль может занести. 

Оранжевый уровень опасности в Беларуси. ГАИ рекомендует перейти на зимний режим вождения-10



Почти по всей стране пройдут осадки. К сильному ветру добавится дождь с мокрым снегом. 

# Автомобили # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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