Оранжевый уровень опасности в Беларуси. ГАИ рекомендует перейти на зимний режим вождения

Новости Беларуси. Беларусь – во власти мощного атлантического циклона. Из-за шквалистого ветра синоптики продлили оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 февраля непогода спровоцировала ряд ДТП по всей стране. Так, в Минске пострадало двое пассажиров в результате аварии на улице Ванеева. Один из автомобилей буквально вылетел за пределы проезжей части.

Из-за плохих погодных условий с опозданием в главную воздушную гавань прибыли и вечерние авиарейсы. 11 февраля порывы ветра также ожидаются до 15-20 м/с. Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара» Пешеходам желательно передвигаться подальше от деревьев. А автомобиль лучше оставить в гараже. В случае выезда, напоминает ГАИ, необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

Увеличивается количество именно мелких ДТП, потому что, к сожалению, водители не всегда учитывают эти погодные условия. Нужно помнить, что возрастает тормозной путь, необходимо держать большую дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Ну, и особенно быть внимательными при совершении каких-либо манёвров и объездов, потому что автомобиль может занести.