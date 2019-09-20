Президент Беларуси в Кореличском районе: «Всё Гродненская область умеет делать, только надо сегодня добавлять»

Новости Беларуси. Льну в Беларуси быть, и при необходимости государство окажет поддержку отрасли. Об этом 20 сентября заявил Президент в ходе рабочей поездки в Кореличский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вначале Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Черняховский-Агро», где ознакомился с ходом заготовки кормов. Но главной целью визита главы государства было предприятие «Кореличи-Лен». Для Президента провели экскурсию по производству, показали готовую продукцию, которую, к слову, он высоко оценил – как и работу самого предприятия. Здесь уже даже выполнили госзаказ.

Но такая ситуация не во всех регионах. Так, глава государства потребовал предметно проанализировать эффективность работы льнозаводов в Витебской области. Корреспондент Ольга Коршун продолжит.

Главу государства в Кореличах ждали. Еще в августе Президент анонсировал поездку на местный льнозавод. Но первым делом Александр Лукашенко отправился вовсе не в цеха, а в поле. Уборочная продолжается: пришло время рапса, сахарной свеклы, картофеля и кукурузы (в человеческий рост, крупные початки). Самое важное – вовремя убрать и правильно распределить урожай.

К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области Заканчивается и уборка льна. Культура капризная. К примеру, прошлый урожай собрали не самый лучший – подвела погода. А в 2019 году в среднем урожайность превысила 30 центнеров с гектара, и это выше прошлогодней.

Ольга Коршун, корреспондент:

Уборка льнотресты для этого предприятия уже завершена. Вот так, в тюках, лен поступает на завод и готов к дальнейшей обработке. В этом году урожай очень неплох – лен однородный по цвету, длинный, шелковистый, приятно держать в руках. Но главное, что завод полностью обеспечен сырьем, а значит, весь этот год будет работать в три смены.

Работа в удовольствие. Светлана Климович 25 лет на предприятии, хороший лен может отличить буквально с одного прикосновения.

Светлана Климович, съемщик волокна ОАО «Кореличи-Лен»:

Моральное удовлетворение получаешь от работы, когда идет вот как в этом году. Вырос такой хороший лен, волокно длинное, тяжелое.

В Кореличах на заводе со льном работают уже 45 лет, и нашли общий язык с этой культурой. Президенту рассказали, в чем секрет успеха. Во многом помогла модернизация, которую провели несколько лет назад. На предприятии установили бельгийское оборудование. Новое оснащение позволяет непрерывно перерабатывать льнотресту после уборки, делать полную очистку семян (еще и в экономном режиме). В итоге производительность выросла в два раза. До 50 % увеличился удельный вес длинного волокна, которое высоко ценится и идет на экспорт.

Сергей Тур, директор ОАО «Кореличи-Лен»:

Мы планируем до конца года переработать больше 5000 тонн сырья. Соответственно, получить 1500-2000 льноволокна. Говорить мало или много… ну, весомая цифра. Будем говорить так: завод будет загружен на полную мощность.

На этом производстве лен обрабатывают по полной программе. Главе государства показали цех готовой продукции. Кроме волокна, на предприятии выпускают шпагаты, веревки и льняное масло (кстати, этот продукт мы чуть не потеряли и еще совсем недавно покупали за границей).

А это – настоящие высокие технологии: такими костробрикетами – они получаются из остатков – отапливают завод и даже две школы.

Это супертопливо! Жмых и маслобойные отходы пускают в виде добавки на корм животным. Настоящий хозяйский подход помогает использовать лен от корня до семечка.

Таким опытом глава государства предложил поделиться с другими. Всего в Беларуси 22 предприятия по переработке льна, и ситуация во многих далека от идеальной. В целом глава государства поставил ребром вопрос оптимального количества таких предприятий для нашей страны. К примеру, в Витебской области 13 тысяч гектаров льна и 8 заводов. Но насколько они нужны – пока вопрос без ответа.

– Главное, чтобы была рентабельность. Может, они и восемь надо.

– Надо. Я считаю, что не надо маленькие заводы трогать. Они нормально работают.

– Нет! Надо эффективность, а не маленькие заводы.

– Они эффективно работают.

– И печально, что вы в этом не разобрались и не знаете, сколько там надо, где надо сохранить. Думаю, четыре завода достаточно. Если, как ты говоришь, маленькие есть, которые нормально работают (хотя уверен, ты не знаешь экономику этих заводов)… Если они нормальные, пусть работают! Пусть работают, не надо их трогать. Может, и восемь надо там заводов. Может, где-то еще площади добавить, сесть, посмотреть с льнокомбинатом.

Чтобы получить хороший урожай, важно соблюдать все технологические цепочки, от выбора поля до температуры почвы. Президент поинтересовался и качеством семян. Корень вопроса – какие лучше, наши или импортные?

Главное сейчас – семена и подбор почвы. Нам надо хотя бы 7000, но надо еще треть хотя бы от этого количества на экспорт поставлять. Россия ведь покупает, китайцы, может, что-то покупают. Надо поставлять.

Во многом аграриям помогает техника. Президенту показали, с какой работают на заводе. Есть белорусские и импортные образцы. Но не хватает отдельных экземпляров, к примеру, сеялок для льна. А еще прессов, которые используют уже на завершающем этапе. Пока они импортные. Что-то нужно и закупать, согласился глава государства, но поставил задачу по максимуму использовать свой машиностроительный потенциал.

Нам надо определиться, и определиться в том плане «а, что там, сейчас Гомсельмашу поручим, они сделают». Надо ли нам делать? Сможем ли мы сделать? Может быть, такое количество небольшое придется нам закупать. Ну а что, кабину Гомсельмаш или тракторный завод не изготовит? Изготовит. Может, раму, может, еще что-то. То есть простые вещи, которые можно за зиму конструктору нарисовать и сделать, их надо делать у себя. Надо определиться по этой технике и идти на максимум. Может быть, не за год. Вопросы еще есть, так что в конце 2019 года пройдет большое совещание по ситуации в отрасли.

Тем временем во внутреннем дворике собрались сотрудники завода, которых как никого волнуют дела на производстве. Глава государства поделился впечатлениями от посещения предприятия и резюмировал: лен здесь в хороших руках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если раньше я думал о том, что мы ввязались в эту войну по спасению льноводческой продукции, а может быть, на рынке и негодная уже будет эта продукция, – я переживал за это, конечно, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно, в Беларуси льну быть.

Мы всегда производили достаточное количество льна – больше, чем сейчас. Но переработать и загрузить наш льнокомбинат в Орше – нам надо 50-52 тысячи тонн волокна. Вот та планка, ниже которой в будущем году и в последующие мы опуститься не должны. Чтобы вы здесь работать могли, на этих заводах, получать мало-мальски нормальную зарплату. Ну и чтобы по экспорту мы могли продавать не только волокно короткое, а произвести столько, чтобы и длинное продавать волокно хотя бы немного. И прежде всего обеспечить наш Оршанский льнокомбинат. На этом предприятии делали подарки для Мелании Трамп Поднять качество нашего льна поможет новая техника, те же прессы. Планируют ли ее выпускать, и как вообще обстоят дела на льняном техдворе? Александр Лукашенко: «Прессы будут. Мы уже научились делать» 20 сентября Гродненская область отмечает 75-летие. Еще во времена Советского Союза этот регион был одним из лучших. Область и сегодня не теряет позиции по многим показателям. К примеру, в 2019 году собрали больше миллиона тонн зерна. Но могут выйти и на полтора – все-таки нет предела совершенству.

Александр Лукашенко:

Все Гродненская область умеет делать, только надо сегодня добавлять. И я думаю, что если так задачи ставить, то в будущем году 15-20 % если добавите, герои будете. Все вы умеете делать, поэтому ничего вам не надо рекомендовать. По многим направлениям надо учиться, как по льну, допустим. Вот тут сеем, тут перерабатываем, в Оршу везем ткани делать. Или вот в сельхозтехнике молодцы: сделали холдинг, старые ремзаводы подтянули, сельхозтехнику поднимаете, то, что я потребовал восстановить. Сельхозтехника – это центр, где должны людям помогать и хозяйствам. Только по ценам надо смотреть, чтобы не оттолкнуть ни людей, ни эти хозяйства. Восстановили, сделали холдинг.

Россия сегодня двигатели привозит. По импорту поназакупали техники, а работать никто уже не умеет. Вон, они двигатели мерседесовские привезли в Беларусь ремонтировать. То есть вы создаете системы, и это характерная черта вашего губернатора. Я давно его знаю, молодец. Надо системы всегда создавать. Вот такая система, такая, такая. Принципы этой системы надо понимать. И в Гродненской области это все умеют делать.