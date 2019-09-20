Сев озимых, заготовка кормов, производство «северного шёлка». На что обратил внимание Президент, посещая Кореличский район

Новости Беларуси. Сев озимых в Беларуси необходимо завершить к 1 октября. Такое поручение дал Президент в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вначале Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Черняховский-Агро», где ознакомился с ходом заготовки кормов. Здесь глава государства акцентировал внимание на уборке кукурузы и соответствующей стратегии – что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах. Президенту также продемонстрировали образцы сельхозтехники при уборке кукурузы на силос. К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области

Но главной целью визита главы государства было предприятие «Кореличи-Лен». Александру Лукашенко рассказали, что в 2019 году урожай «северного шелка» получился очень хорошим, конкретно на этом предприятии уже даже выполнили госзаказ. Во многом этому способствовали и погодные условия, и соблюдение технологий. Президенту провели экскурсию по производству, показали готовую продукцию, которую, к слову, он высоко оценил, как и работу самого предприятия. Однако уже позже, во время общения с коллективом, выяснилось, что не все так гладко с техническим оснащением завода. Работники поинтересовались у Президента, есть ли возможность заменить устаревшие прессы для переработки льна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пресса будут. Мы уже научились делать. Может быть, это несовершенный пресс, как в мире есть, самые лучшие, но мы уже этап прошли. Сейчас надо усовершенствовать эти пресса. Начиная от семян и заканчивая волокном у вас, а тканями в Орше, мы еще раз по цепочке пройдемся в плане обеспечения этих процессов техникой. Переработку – бельгийские, по-моему, у вас машины – мы купили их. Они нас устраивают, так же? Неплохие машины. Что касается посевов и уборки, они сейчас посмотрят в Министерстве сельского хозяйства, со специалистами, чего нам не хватает. Нам надо комбинированный агрегат, который бы и выравнивал почву, готовил, и сразу высевал. У нас есть по посеву зерновых культур такой агрегат. Почему мы не можем приспособить его для возделывания льна? Можем. Сейчас закончилась уборка. Я думаю, за зиму, за осень глубокую мы определимся, какая еще нужна техника для этого и будем заниматься этой техникой.