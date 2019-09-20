Когда шенген для белорусов будет стоить 35 евро?

Новости Беларуси. 20 сентября стало известно, что Президент Беларуси одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС. Об этом сообщили в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Беляев, политолог:

Уменьшение стоимости виз, больше открытости и снижение сроков их получения – это все с точки зрения имиджа для Беларуси имеет очень большое значение. Беларусь начинает себя показывать как вполне вменяемый, адекватный член мирового сообщества. Мы это делали всегда, но почему-то это замечать стали только в последнее время.

Беларусь себя позиционирует как государство, которое выступает с некими миротворческими миссиями, и наши граждане должны в первую очередь собой демонстрировать эту открытость Беларуси, возможности диалога.