К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области

Новости Беларуси. Сев озимых в Беларуси необходимо завершить к 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение дал Президент в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области.

Александр Лукашенко посещает сельхозпредприятие «Черняховский-Агро», где знакомится с ходом заготовки кормов. В частности, глава государства акцентировал внимание на уборке кукурузы и соответствующей стратегии – что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах.

Президенту также продемонстрировали образцы сельхозтехники при уборке кукурузы на силос.