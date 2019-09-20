К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области
Новости Беларуси. Сев озимых в Беларуси необходимо завершить к 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение дал Президент в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области.
Александр Лукашенко посещает сельхозпредприятие «Черняховский-Агро», где знакомится с ходом заготовки кормов. В частности, глава государства акцентировал внимание на уборке кукурузы и соответствующей стратегии – что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах.
Президенту также продемонстрировали образцы сельхозтехники при уборке кукурузы на силос.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное сейчас – убрать поля, которые могут быть подтоплены после дождя, низкие поля. Это главное, чтобы не потерять кукурузу. Картофель мы уберем, это не вопрос, никогда такого не было, чтобы не убрали. Если надо, подключайте людей. Свеклу тоже уберем – это же машинная уборка, там же ручного труда не надо. Заводы принимают и готовы принимать по плану. Поэтому главное сейчас – кукуруза и тактика, силос, зерно не потерять. Ну а наиважнейший вопрос сегодня – посеять. Поэтому к 1 октября надо все закончить.
В ходе рабочей поездки Александр Лукашенко планирует посетить и предприятие «Кореличи-Лен», где ознакомится с технологическими процессами переработки льна и образцами продукции. Главе государства также продемонстрируют сельхозтехнику, производимую и восстановленную на предприятиях «ГродноОблсельхозтехника».
Примечательно, что рабочая поездка Президента в Гродненскую область проходит в день 75-летия образования региона. По этому поводу глава государства адресовал жителям области поздравление.