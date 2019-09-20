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В Беларуси увеличили нормативы расходов на обучение в школах

20 сентября 2019 15:51
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Новости Беларуси. В стране увеличили нормативы расходов на обучение в школах. В норматив входят траты на выполнение образовательных программ, в том числе и специальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в городских и поселковых школах норматив вырос почти до 2000 рублей в год. В сельских школах расходы на обучение одного ученика возросли почти до 4500 рублей в год. В эту сумму входят оплата труда работников, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг и других текущих расходов.

В стране также повышают на 20 % оклады педагогам, которые работают в сельской местности. Тарифные ставки подняли также приемным родителям и родителям-воспитателям, рабочее место которых расположено в сельской местности.

Больше новостей экономики за 20 сентября здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Надольская

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