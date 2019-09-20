Александр Лукашенко: «Эта предвыборная кампания – это репетиция завтрашней, президентской. Вот там нам подкинут перцу»

Новости Беларуси. Во время общения с трудовым коллективом «Кореличи-Лен» Президент подчеркнул: власть на местах может, не оказывая давления, поддерживать и предлагать отдельных кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но последнее слово и выбор за избирателями. Глава государства неоднократно обозначал свою позицию: депутатские кресла должны занять неравнодушные люди, желающие работать. Важное условие – парламент должен быть народным, то есть максимально отражать интересы всех слоев населения как с точки зрения возраста, так и профессиональной деятельности. Александр Лукашенко уверен: только в таком случае законодатели, смогут принимать действительно справедливые решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Представьте, пришли эти крикуны, которые ничерта в жизни не понимают. Какие будут законы? Это во-первых. Конечно, Президент подписывает закон – я никогда не пропущу тот закон, который во вред людям. А всем же хочется все поделить, структурно что-то там перестроить и так далее. Поэтому политика такая: парламент – все слои населения должны быть представлены. Власть поддерживает, порой и предлагает, я знаю, на местах кого избрать, это не шутка. Но и потом, это же вы будете избирать. Я часто говорю: вы людей не давите (то есть вас). Я всегда так действовал, когда работал. Я приду и попрошу людей: слушайте, давайте вот за этого проголосуем. Мне задают вопрос: а почему за этого? Я начинаю объяснять почему, и люди всегда поддерживали. Никогда такого не было, чтобы люди не поддержали.

Не надо так делать, как иногда бывает: так, вот провластный кандидат, принесли ведомости, подписывайтесь за него тут. Не надо этого делать, людей надо попросить. Если он не хочет – не надо. Депутату надо 1000 подписей для того, чтобы выдвинуться, или партия его, или трудовой коллектив выдвинет. Вы найдете возможность. Но нельзя давить ни в коем случае. Поэтому не волнуйтесь. Мы проведем эту предвыборную кампанию спокойно. Я же вам сказал: эта предвыборная кампания – это репетиция завтрашней кампании, президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам, а не кому-то там на Западе, Востоке, Юге или на Севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась, и чтобы вы хотя бы более-менее нормально жили.