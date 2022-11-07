«Новая традиция, которая должна продолжиться». Почему челлендж колоть дрова объединяет людей? Рассказал Владимир Перцов

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась еще одна традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его идейным вдохновителем стал Президент. В праздничный день журналисты поддержали челлендж от главы государства, взяв в руки топоры и пилы, чтобы доказать, что умеют работать не только словом.

Состязания длились порядка трех часов. За это время участники успели пройти несколько этапов «колкой» борьбы. И не только в личном, но и в командном зачете. На площадках как журналисты национальных СМИ, так и региональных, блогеры, представители ведомственных редакций.