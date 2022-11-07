«Новая традиция, которая должна продолжиться». Почему челлендж колоть дрова объединяет людей? Рассказал Владимир Перцов

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась еще одна традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась еще одна традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его идейным вдохновителем стал Президент. В праздничный день журналисты поддержали челлендж от главы государства, взяв в руки топоры и пилы, чтобы доказать, что умеют работать не только словом.
Состязания длились порядка трех часов. За это время участники успели пройти несколько этапов «колкой» борьбы. И не только в личном, но и в командном зачете. На площадках как журналисты национальных СМИ, так и региональных, блогеры, представители ведомственных редакций.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Я думаю, что это новая традиция, которая должна продолжиться и в следующем году, может быть, с большим размахом. Сегодня такая первая спонтанная инициатива, которая пошла, как вы знаете, от главы государства, которая поддержана различными сообществами нашей страны. Пару недель назад Минская область колола дрова, сегодня журналисты со всей страны. Наверняка другие организации тоже проводили этот челлендж. В следующем году, наверное, мы увидим масштабные мероприятия по колке дров и подобным активностям.
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