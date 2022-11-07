Что рассказал журналист СТВ, который предложил провести чемпионат по колке дров среди работников СМИ

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 команд, более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Александр Лукашенко дал мастер-класс.

Александра Качан, корреспондент:

Символичная инициатива проведения этого чемпионата принадлежит нашим коллегам – журналистам СТВ, а именно Евгению Пустовому. И именно наша команда сегодня выступает под первым стартовым номером.