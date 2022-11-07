Что рассказал журналист СТВ, который предложил провести чемпионат по колке дров среди работников СМИ

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 команд, более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Александр Лукашенко дал мастер-класс.
Александра Качан, корреспондент:
Символичная инициатива проведения этого чемпионата принадлежит нашим коллегам – журналистам СТВ, а именно Евгению Пустовому. И именно наша команда сегодня выступает под первым стартовым номером.
Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Старался, главное, технично сделать, чтобы по 10 сантиметров и так далее. Ждем результатов. Молодец наш капитан команды, выбрал первое место. Команда супер! Поддерживает.
Со сцены уже прозвучали имена победителей в мужском и женском зачетах. Сегодня топоры в руки взяли и представительницы прекрасного пола. Впереди сегодня еще немало испытаний.