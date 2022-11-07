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Что рассказал журналист СТВ, который предложил провести чемпионат по колке дров среди работников СМИ

07 ноября 2022 12:42
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Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что рассказал журналист СТВ, который предложил провести чемпионат по колке дров среди работников СМИ-1

20 команд, более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Александр Лукашенко дал мастер-класс.

Александра Качан, корреспондент:
Символичная инициатива проведения этого чемпионата принадлежит нашим коллегам – журналистам СТВ, а именно Евгению Пустовому. И именно наша команда сегодня выступает под первым стартовым номером.

Что рассказал журналист СТВ, который предложил провести чемпионат по колке дров среди работников СМИ-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Старался, главное, технично сделать, чтобы по 10 сантиметров и так далее. Ждем результатов. Молодец наш капитан команды, выбрал первое место. Команда супер! Поддерживает.

Что рассказал журналист СТВ, который предложил провести чемпионат по колке дров среди работников СМИ-7

Со сцены уже прозвучали имена победителей в мужском и женском зачетах. Сегодня топоры в руки взяли и представительницы прекрасного пола. Впереди сегодня еще немало испытаний.

Что рассказал журналист СТВ, который предложил провести чемпионат по колке дров среди работников СМИ-10

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# СМИ Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александра Качан # Фотофакт

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