Президент Беларуси: пусть радость Пасхи сохранит в наших домах тепло, укрепит уверенность в завтрашнем дне

Новости Беларуси. Православные верующие 24 апреля приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» и в ответ слышат: «Воистину воскрес!». В ночь на 24 апреля во всех церквях состоялось главное богослужение в честь Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Христовым Воскресением православных христиан Беларуси поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что праздник для каждого верующего неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования Христа, его бескорыстным служением людям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и помощи ближнему. Пусть радость светлого праздника сохранит в наших домах тепло, мир и спокойствие, укрепит уверенность в завтрашнем дне.

Также Александр Лукашенко с праздником Пасхи поздравил Патриарха Кирилла и Митрополита Вениамина.

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