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Президент Беларуси: пусть радость Пасхи сохранит в наших домах тепло, укрепит уверенность в завтрашнем дне

24 апреля 2022 07:19
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Новости Беларуси. Православные верующие 24 апреля приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» и в ответ слышат: «Воистину воскрес!». В ночь на 24 апреля во всех церквях состоялось главное богослужение в честь Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: пусть радость Пасхи сохранит в наших домах тепло, укрепит уверенность в завтрашнем дне-1

С Христовым Воскресением православных христиан Беларуси поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что праздник для каждого верующего неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования Христа, его бескорыстным служением людям.  

Президент Беларуси: пусть радость Пасхи сохранит в наших домах тепло, укрепит уверенность в завтрашнем дне-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и помощи ближнему. Пусть радость светлого праздника сохранит в наших домах тепло, мир и спокойствие, укрепит уверенность в завтрашнем дне.  

Также Александр Лукашенко с праздником Пасхи поздравил Патриарха Кирилла и Митрополита Вениамина.  

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# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Патриарх Кирилл # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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