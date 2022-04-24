Белорусская делегация направилась в Узбекистан. Какие вопросы будут обсуждать?

Белорусская делегация 24 апреля направится в Узбекистан. В ее составе представители государства и бизнеса. У каждого свой пакет предложений. В топе общих интересов кооперация, поиск партнеров в промышленности, фармацевтике и других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой бизнес-диалог между странами начнется прямо сегодня. Наш деловой десант в Ташкенте возглавляет глава правительства. Ожидается, что Роман Головченко за время двухдневного визита проведет переговоры с президентом и премьер-министром Узбекистана. Запланировано также открытие дилерского центра МТЗ, посещение международной выставки «Иннопром» и Технопарка.