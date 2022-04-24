Прямой эфир

Белорусская делегация направилась в Узбекистан. Какие вопросы будут обсуждать?

24 апреля 2022 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская делегация 24 апреля направится в Узбекистан. В ее составе представители государства и бизнеса. У каждого свой пакет предложений. В топе общих интересов кооперация, поиск партнеров в промышленности, фармацевтике и других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусская делегация направилась в Узбекистан. Какие вопросы будут обсуждать?-1

Большой бизнес-диалог между странами начнется прямо сегодня. Наш деловой десант в Ташкенте возглавляет глава правительства. Ожидается, что Роман Головченко за время двухдневного визита проведет переговоры с президентом и премьер-министром Узбекистана. Запланировано также открытие дилерского центра МТЗ, посещение международной выставки «Иннопром» и Технопарка.  

# Беларусь-Узбекистан # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: «Мы можем надеть траур по нашим поражениям, но никогда не наденем траур по нашей славянской чести»
23 апреля 2022 17:28

Пустовой: «Мы можем надеть траур по нашим поражениям, но никогда не наденем траур по нашей славянской чести»

«Скоро зацветёт магнолия». Научный сотрудник Центрального ботанического сада о новинках весеннего сезона
23 апреля 2022 16:50

«Скоро зацветёт магнолия». Научный сотрудник Центрального ботанического сада о новинках весеннего сезона

«Готовимся к встрече светлого праздника». Что происходит в храмах накануне Пасхи и о чём говорят верующие?
23 апреля 2022 16:46

«Готовимся к встрече светлого праздника». Что происходит в храмах накануне Пасхи и о чём говорят верующие?