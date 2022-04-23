Англия, Италия, Германия, Австрия и Франция. Как празднуется Пасха в разных странах мира?

«Христос воскрес!» – именно такими словами вы вскоре будете встречать всех своих знакомых. Ведь на носу светлый праздник Пасхи. Интересно, как отмечают это торжество в разных странах мира? На такой вопрос мы и ответим в этой статье. Англия Этот праздник особенно любят школьники, ведь у них в честь Пасхи начинаются каникулы, которые длятся две недели. Такое торжество для англичан имеет особую роль. Именно оно должно стать началом светлых и тёплых дней, оставив непогоду позади. Поэтому в этот день принято устраивать массовые гуляния, тем самым зазывая к себе солнечные лучи.

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В отличие от наших традиций, в Англии принято дарить не простые яйца, а шоколадные, где внутри прячется карамельная начинка. Обычно такие вкусняшки приносит пасхальный кролик – главный символ этого праздника. Однако девушки с нетерпением ждут, когда наступит следующий день. Ведь принято, что именно тогда каждый юноша обязан носить на руках свою возлюбленную.

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Франция В этот день все французы не пекут куличи, а жарят ягнёнка. Это символизирует начало новой жизни. Однако про праздничные разукрашенные яйца здесь не забыли. Обычно их приносят в декоративном колоколе, поскольку за неделю до Пасхи его звон нигде нельзя услышать из-за скорби о мучениях Христа. Для детишек этот день особенно увлекательный, ведь их родители во дворах прячут шоколадные угощения, которые ребёнок должен найти.

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Германия В этой стране особую роль занимает подготовка к предстоящему торжеству. Перед Пасхой все деревья в Германии украшаются разноцветными яйцами, что придаёт праздничный вид всем немецким улицам. Как и в Англии, в эту пору все школьники уходят на двухнедельные каникулы, а взрослые получают дополнительный выходной в понедельник.

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Пасхальный день у немцев начинается с семейного завтрака, после чего дети сразу отправляются на поиски шоколадных яиц, которые могут быть спрятаны как дома, так и во дворе. Также малыши верят, что все эти подарки им принёс кролик – главный атрибут этого торжества, который символизирует чистоту и начало чего-то светлого.

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Кстати, здесь традиционным блюдом также являются не куличи, а запечённые рыба и гусь. Италия В этой стране тоже принято дарить яйца. Здесь они символизируют пробуждение природы. В день праздника в городах устраиваются ярмарки, куда съезжаются все местные ремесленники.

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Пасхальный вечер для молодёжи очень увлекательный, ведь они собираются компаниями, поют специальные песни и ходят по домам, прося угощения. Часто на улицах Италии можно встретить костюмированные представления и карнавалы. Они популярны как у взрослых, так и у детей.

Фото: pexels.com

Австрия Тут празднование начинается ещё с вечера субботы. Тогда во всех домах загораются свечи. Это символизирует сгорание грехов и очищение души. Утром в воскресенье все австрийцы идут семьями на службу, после чего их ждёт праздничных завтрак. Здесь традиционными блюдами являются запечённая рыба, жареный ягнёнок, пасхальный кулич.

Фото: pinterest.com/caramel_fistashka_cakes