Англия, Италия, Германия, Австрия и Франция. Как празднуется Пасха в разных странах мира?
«Христос воскрес!» – именно такими словами вы вскоре будете встречать всех своих знакомых. Ведь на носу светлый праздник Пасхи. Интересно, как отмечают это торжество в разных странах мира? На такой вопрос мы и ответим в этой статье.
Англия
Этот праздник особенно любят школьники, ведь у них в честь Пасхи начинаются каникулы, которые длятся две недели. Такое торжество для англичан имеет особую роль. Именно оно должно стать началом светлых и тёплых дней, оставив непогоду позади. Поэтому в этот день принято устраивать массовые гуляния, тем самым зазывая к себе солнечные лучи.
В отличие от наших традиций, в Англии принято дарить не простые яйца, а шоколадные, где внутри прячется карамельная начинка. Обычно такие вкусняшки приносит пасхальный кролик – главный символ этого праздника. Однако девушки с нетерпением ждут, когда наступит следующий день. Ведь принято, что именно тогда каждый юноша обязан носить на руках свою возлюбленную.
Фото: pinterest.com/Jane_Tonic
Франция
В этот день все французы не пекут куличи, а жарят ягнёнка. Это символизирует начало новой жизни. Однако про праздничные разукрашенные яйца здесь не забыли. Обычно их приносят в декоративном колоколе, поскольку за неделю до Пасхи его звон нигде нельзя услышать из-за скорби о мучениях Христа.
Для детишек этот день особенно увлекательный, ведь их родители во дворах прячут шоколадные угощения, которые ребёнок должен найти.
Фото: instagram.com/lingvakids
Германия
В этой стране особую роль занимает подготовка к предстоящему торжеству. Перед Пасхой все деревья в Германии украшаются разноцветными яйцами, что придаёт праздничный вид всем немецким улицам. Как и в Англии, в эту пору все школьники уходят на двухнедельные каникулы, а взрослые получают дополнительный выходной в понедельник.
Фото: pinterest.com/thelistmom
Пасхальный день у немцев начинается с семейного завтрака, после чего дети сразу отправляются на поиски шоколадных яиц, которые могут быть спрятаны как дома, так и во дворе. Также малыши верят, что все эти подарки им принёс кролик – главный атрибут этого торжества, который символизирует чистоту и начало чего-то светлого.
Фото: instagram.com/dianaivanova7197
Кстати, здесь традиционным блюдом также являются не куличи, а запечённые рыба и гусь.
Италия
В этой стране тоже принято дарить яйца. Здесь они символизируют пробуждение природы. В день праздника в городах устраиваются ярмарки, куда съезжаются все местные ремесленники.
Пасхальный вечер для молодёжи очень увлекательный, ведь они собираются компаниями, поют специальные песни и ходят по домам, прося угощения. Часто на улицах Италии можно встретить костюмированные представления и карнавалы. Они популярны как у взрослых, так и у детей.
Австрия
Тут празднование начинается ещё с вечера субботы. Тогда во всех домах загораются свечи. Это символизирует сгорание грехов и очищение души. Утром в воскресенье все австрийцы идут семьями на службу, после чего их ждёт праздничных завтрак. Здесь традиционными блюдами являются запечённая рыба, жареный ягнёнок, пасхальный кулич.
Фото: pinterest.com/caramel_fistashka_cakes
Кстати, в Австрии все приветствуют друг друга фразой «Счастливой Пасхи!», а позже отправляются на семейные пикники.
А вы соблюдаете все традиции празднования этого торжества? Узнать, что символизирует кулич и что обязательно должно быть на пасхальном столе, можно здесь.