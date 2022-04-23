Пустовой: «Мы можем надеть траур по нашим поражениям, но никогда не наденем траур по нашей славянской чести»

Кому мозолит глаза государственный Эдем и почему высаживать сады – белорусская традиция с библейским смыслом? Когда страны с инфернальной гордостью уходят в историю, белорусский мир останется. Авторский взгляд Евгения Пустового на Беларусь мирную и пасхальную в «Политике без галстуков и купюр».

Есть литературная фраза: город-сад. А мы создаем страну-Эдем. Сады разбиваем каждую весну от школьника до Президента – это уже традиция. А тот библейский сад был в междуречье Тигра и Евфрата. Мы находимся между бассейнами Балтийского и Черного морей. Но что тогда, что сейчас змей злобы и зависти будет льстиво шипеть, чтобы мы потеряли свое Отечество. И это не религиозные сказки и не мифы. Это суровая реальность. Достаточно погрузиться в международную медийную повестку. Но потом не забудьте вернуться в реальность. В Беларусь мирную и праздничную.

Даже в раю были заповеди: плодитесь и размножайтесь, возделывайте землю и не вкушайте. Ну что, коротко о главном. Табло в студию. Сравним, где живем мы, белорусы. И где те, куда некоторые так грезят попасть.