Пустовой: «Мы можем надеть траур по нашим поражениям, но никогда не наденем траур по нашей славянской чести»
Кому мозолит глаза государственный Эдем и почему высаживать сады – белорусская традиция с библейским смыслом? Когда страны с инфернальной гордостью уходят в историю, белорусский мир останется.
Авторский взгляд Евгения Пустового на Беларусь мирную и пасхальную в «Политике без галстуков и купюр».
Есть литературная фраза: город-сад. А мы создаем страну-Эдем. Сады разбиваем каждую весну от школьника до Президента – это уже традиция. А тот библейский сад был в междуречье Тигра и Евфрата. Мы находимся между бассейнами Балтийского и Черного морей. Но что тогда, что сейчас змей злобы и зависти будет льстиво шипеть, чтобы мы потеряли свое Отечество. И это не религиозные сказки и не мифы. Это суровая реальность. Достаточно погрузиться в международную медийную повестку. Но потом не забудьте вернуться в реальность. В Беларусь мирную и праздничную.
Даже в раю были заповеди: плодитесь и размножайтесь, возделывайте землю и не вкушайте. Ну что, коротко о главном. Табло в студию. Сравним, где живем мы, белорусы. И где те, куда некоторые так грезят попасть.
Загибаем пальцы. Первое – семейная политика и ценности. Ведь это так по-белорусски, ментально, а теперь еще и законодательно – закреплено в Конституции. Четко. В отличии от европейских нравов, у нас по телевизору принято кадры семей показывать, у них – движение «Фемен» и прочую грязь, не буду засорять ваши уши. У нас материнский капитал и льготы для детей, у них чайлд-фри и тренд о токсичности младенцев – малютки не экологичны. У них политики обабились – некому решение принять. У нас Президент-батька – многодетный. Поэтому у нашего народа есть будущее. 1:0 в нашу пользу. А будущее Европы – МММ. Финансовая пирамида была такая. Советские люди тогда деньги потеряли, а благодаря новой мультикультурной пирамиде европейцы свой христианский код утратили. МММ. Мигранты, маудины, минареты.
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